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Haberler Galeri Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Seçim kampanyasında kullandığı 2.5 milyar nereden geliyor?
Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:28

Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Seçim kampanyasında kullandığı 2.5 milyar nereden geliyor?

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek veridi. Mal varlığı açıklaması ile ilgili de konuşan Turgut Altınok, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a seslendi. "Sayın iki buçuk milyarlık bir kampanya yürütüyor. Nerden geldi bu para?" dedi.

TOLGA ÖZLÜ
Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Seçim kampanyasında kullandığı 2.5 milyar nereden geliyor?

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Tıp Bayramı nedeniyle Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti, sağlık çalışanlarına çiçek verip bayramlarını kutladı. 14 Mart'ın sıradan bir gün olmadığını kaydeden Altınok, "Kurtuluş Savaşı'mızda önemli bir dönüm noktasıdır. O zamanki adıyla Askeri Tıbbıye'nin İngiliz işgaline karşı İstanbul'da başlatmış olduğu istiklal yürüyüşleri çığ gibi büyümüş, İngilizler de İstanbul'u terk edip gitmek zorunda kalmıştır" dedi. Altınok, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askeri öğrenciler nedeniyle, 1921 yılında Tıbbıye-i Şahane'nin mezun veremediğini hatırlattı. Tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı.

Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Seçim kampanyasında kullandığı 2.5 milyar nereden geliyor?

"OBJEKTİF GAZETECİLİK YAPIN"

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, mal varlığı tartışmalarının ve "Mülk Allah'ındır" ifadesinin sorulması üzerine, "Bu söz, 'Mülk Allah'ındır, benim açıklamam değil, ayettir. Ayeti hatırlattım. Lütfen objektif gazetecilik yapın! Ben aday olunca 'en zengin aday' diye haber yaptınız ama belediye başkanı olduğumdan beri benim malvarlığım azaldı. Altınok'un sakladığı, gizlediği bir şey yok!"diye konuştu.

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Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Seçim kampanyasında kullandığı 2.5 milyar nereden geliyor?

"2 BUÇUK MİLYAR NEREDEN GELDİ?"

Aday olmadan önce de Keçiören Belediye Başkanı olmadan önce de tüm malvarlığının kayıtlı olduğunu ve gizli bir varlığı bulunmasının mümkün olmadığını hatırlatan Altınok, "Dolayısıyla hırsızların dürüstlere çamur atma hakkı yoktur. Herkes başkasını kendisi gibi görmesin" sözlerini kullandı.

Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Seçim kampanyasında kullandığı 2.5 milyar nereden geliyor?

Detaylı bir malvarlığı açıklamasını da uygun zamanda yeniden yapacağını belirten Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş'a da seslenerek şunları söyledi:

"Biz açıklayacağız ama herkes şöyle etrafındakilerin de bir mal varlığını açıklasın! Şirketlerdeki genel müdürlerinin de mal varlığını açıklasın. Bizim her şeyimiz kayıtlı. Sayın Yavaş açıklasın. Şu an kampanyaya harcadığı parayı da açıklaması lazım. Yani iki, iki buçuk milyarlık bir kampanya yürütüyor. Nerden geldi bu para? Hesaptaki yüz, yüz yirmi bin lira ile dönecek bir kampanya değil. Bana değil, ona sorun."

Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Seçim kampanyasında kullandığı 2.5 milyar nereden geliyor?

"ANKARA SUYUNDA ARSENİK VAR!"

Yavaş'ın bir televizyon programında, "Ankara'nın suyu içilebilir ama ben de yanımda pet şişe bulunduruyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine Altınok, "Madem Ankara'nın suyu içiliyor, neden başucunda pet şişede su bulunduruyorsun?" diye sordu.

Ankara'ya su getirmek üzere Kurtboğazı Barajı'na yapılan 3 boru hattından 2 tanesinin üstüne milyonlarca ton hafriyat döküldüğünü, bu nedenle yeterli su gelemediğini belirten Altınok, "Mecburen Kızılırmak'tan su veriliyor. Bu 2 hattan su verilebilmiş olsaydı, Kızılırmak'tan gelen suya gerek kalmazdı. Kızılırmak'ta yüksek düzeyde arsenik var ve şu anki bizim arıtmamız buna yeterli değil" dedi. Ankaralılar'ın da Yavaş'ın açıklamalarına rağmen Ankara'nın suyunun içilmediğini bildiğini belirten Altınok "Ankara'ya temiz suyu getireceğiz inşallah" sözlerine yer verdi.

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