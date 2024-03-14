Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
16:28
Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Seçim kampanyasında kullandığı 2.5 milyar nereden geliyor?
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek veridi. Mal varlığı açıklaması ile ilgili de konuşan Turgut Altınok, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a seslendi. "Sayın iki buçuk milyarlık bir kampanya yürütüyor. Nerden geldi bu para?" dedi.