Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Seçim kampanyasında kullandığı 2.5 milyar nereden geliyor?

"ANKARA SUYUNDA ARSENİK VAR!"

Yavaş'ın bir televizyon programında, "Ankara'nın suyu içilebilir ama ben de yanımda pet şişe bulunduruyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine Altınok, "Madem Ankara'nın suyu içiliyor, neden başucunda pet şişede su bulunduruyorsun?" diye sordu.

Ankara'ya su getirmek üzere Kurtboğazı Barajı'na yapılan 3 boru hattından 2 tanesinin üstüne milyonlarca ton hafriyat döküldüğünü, bu nedenle yeterli su gelemediğini belirten Altınok, "Mecburen Kızılırmak'tan su veriliyor. Bu 2 hattan su verilebilmiş olsaydı, Kızılırmak'tan gelen suya gerek kalmazdı. Kızılırmak'ta yüksek düzeyde arsenik var ve şu anki bizim arıtmamız buna yeterli değil" dedi. Ankaralılar'ın da Yavaş'ın açıklamalarına rağmen Ankara'nın suyunun içilmediğini bildiğini belirten Altınok "Ankara'ya temiz suyu getireceğiz inşallah" sözlerine yer verdi.