"Yeniden büyük Türkiye" ve "Yeni bir dünya" idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan

ALMAN EKONOMİ BAKANLIĞININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

1951'de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesi'ne ilmi araştırmalar yapmak üzere gönderilmesi, Erbakan'ın hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

Alman ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi'nde, biri doktora olmak üzere üç tez hazırlayan Erbakan, bu tezleriyle Alman Ekonomi Bakanlığının dikkatini çekti.