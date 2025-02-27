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Haberler Galeri "Yeniden büyük Türkiye" ve "Yeni bir dünya" idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:37

"Yeniden büyük Türkiye" ve "Yeni bir dünya" idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 14 yıl geçti. "Yaşanabilir bir Türkiye", "Yeniden büyük Türkiye" ve "Yeni bir dünya" idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Erbakan, Fikir babası olduğu D-8 oluşumuyla Türk ve Müslüman alemine "kurtuluş reçetesi" sundu, dünyadaki Müslümanları tek çatı altında toplamayı hedefledi.

AA
Yeniden büyük Türkiye ve Yeni bir dünya idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan

Siyasi hayatı boyunca, dünya Müslümanlarını bir araya getirmek için yoğun bir çaba ortaya koyan Erbakan, İslam aleminin siyasi, teknolojik, kültürel ve para birliği idealini savundu.

Fikir babası olduğu D-8 oluşumuyla Türk ve Müslüman alemine "kurtuluş reçetesi" sunan Erbakan, dünyadaki Müslümanları tek çatı altında toplamayı hedefledi.

Yeniden büyük Türkiye ve Yeni bir dünya idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan

Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop'ta doğdu. Babasının ağır ceza reisi olması dolayısıyla çocukluğu farklı şehirlerde geçen Erbakan, Kayseri Cumhuriyet İlkokulu'nda başladığı ilkokul eğitimini Trabzon'da tamamladı.

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Yeniden büyük Türkiye ve Yeni bir dünya idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan

Erbakan, İstanbul Erkek Lisesi'ni 1943'te birincilikle tamamlamasının ardından, sınavsız geçiş hakkına rağmen İstanbul Teknik Üniversitesi'ne sınavla girdi. Sınav sonucuna göre doğrudan ikinci sınıftan başlatılan Erbakan, 1948'de mezun olduğu üniversitenin Makine Fakültesi motorlar kürsüsünde asistanlık görevine başladı.

Yeniden büyük Türkiye ve Yeni bir dünya idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan

ALMAN EKONOMİ BAKANLIĞININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

1951'de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesi'ne ilmi araştırmalar yapmak üzere gönderilmesi, Erbakan'ın hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

Alman ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi'nde, biri doktora olmak üzere üç tez hazırlayan Erbakan, bu tezleriyle Alman Ekonomi Bakanlığının dikkatini çekti.

Yeniden büyük Türkiye ve Yeni bir dünya idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan

Motorların daha az yakıt harcaması konusunda kendisinden istenilen raporu hazırlayan Erbakan, doçentlik tezini de "dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuştuğunun matematiksel izahı" üzerine hazırladı.

Erbakan, çalışmalarıyla Leopard tanklarının üretiminin yapıldığı Almanya'nın en büyük motor fabrikasına davet edildi, daha sonra burada başmühendis olarak tank motorları üzerine çalışmalar yaptı.

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