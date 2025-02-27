Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
11:37
"Yeniden büyük Türkiye" ve "Yeni bir dünya" idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 14 yıl geçti. "Yaşanabilir bir Türkiye", "Yeniden büyük Türkiye" ve "Yeni bir dünya" idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Erbakan, Fikir babası olduğu D-8 oluşumuyla Türk ve Müslüman alemine "kurtuluş reçetesi" sundu, dünyadaki Müslümanları tek çatı altında toplamayı hedefledi.