"Yeniden büyük Türkiye" ve "Yeni bir dünya" idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan | Video

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 14 yıl geçti. "Yaşanabilir bir Türkiye", "Yeniden büyük Türkiye" ve "Yeni bir dünya" idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Erbakan, Fikir babası olduğu D-8 oluşumuyla Türk ve Müslüman alemine "kurtuluş reçetesi" sundu, dünyadaki Müslümanları tek çatı altında toplamayı hedefledi. Öte yandan Başkan Erdoğan, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 14'üncü yılında andı. Erdoğan paylaşımında, "Hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14'üncü seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum." dedi.