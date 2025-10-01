Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Türkiye Filistin için devrede: Hamas Trump'ın planına ne cevap verecek? Gazze'de cevap bekleyen sorular

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede açıkladığı 20 maddelik "barış planı"nın yankıları sürüyor. Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında. Trump'ın açıkladığı ateşkes planının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Türkiye söz konusu anlaşmanın Filistinlilerin en üst seviyede çıkarına olması için diplomasi yürütmeye devam ediyor. Katar; Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden Gazze ateşkes müzakerelerine Türkiye'nin de katılacağını bildirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da ABD Başkanı Trump'ın Gazze planıyla ilgili gelişmeler konusunda temasta bulunmak için Katar'a gitti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.

İŞGAL BİTMELİ BASKISI

Türkiye'nin en başından itibaren Gazze Şeridi'ndeki İsrail işgalinin tamamen sonlanması için yoğun baskı yaptığı biliniyor. Ankara ayrıca Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi noktasında da taviz vermiyor.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Bosphorus Diplomasi Forumu'nda İsrail'e yönelik yaptırım, tazminat ve yargılanma talebini dile getirmişti.

İsrail merkezli Maariv gazetesinin "Erdoğan'dan bomba çıkış: İsrail 100 milyar dolar ödemeli" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i ve uluslararası toplumu sert şekilde eleştirdiği bildirilmişti.

EN BÜYÜK ENGEL NETANYAHU

Trump'ın açıkladığı "barış planı"nın önündeki en büyük engel hâlâ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Gazze Kasabı Netanyahu, Trump ile görüşmesinde farklı, ABD'den ayrılırken ise başka konuştu. Netanyahu anlaşmaya rağmen İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin büyük bir kısmında kalmaya devam edeceğini savundu ve Filistin devletinin kurulmasını kabul etmediklerini belirtti. Uzmanlara göre Netanyahu siyasi geleceğini savaşa bağlamış durumda.

HAMAS'IN CEVABI 'EVET, AMA...' OLACAK

HAMAS'IN Trump'ın planına vereceği cevap bekleniyor. Hamas daha önce Filistin devletinin kurulmasına karşılık kendilerini feshedeceklerini dile getirmişti ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin temel şartlarından olduğunu belirtmişti. Hamas'ın cevabını birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. BBC'ye göre Hamas vereceği cevapta "Evet" diyecek ancak kendi çekincelerini de dile getirecek. Trump ise dün yaptığı açıklamada "Hamas'ın önünde 3-4 gün var. Kabul etmekten başka seçenecekleri yok" dedi.

GAZZE'DE CEVAP BEKLEYEN SORULAR

1) Ateşkes olduğunda Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan tutuklama kararı ne olacak?

2) Birlemiş Milletler'in açıkladığı "Gazze'de soykırım işleniyor" raporunun hesabı sorulmayacak mı?

3) Terör devleti İsrail katlettiği 66 bin Filistinlinin hesabını vermeyerek bir anda yeniden uluslararası sisteme dahil mi edilecek?

4) İki devletli çözüm ne olacak?

5) İsrail daha önce defalarca yaptığı gibi ateşkesi yine bozarsa sonucunda ne olacak?

6) İşgalci İsrail 1948 sınırlarına geri dönecek mi?

57 FİLİSTİNLİ DAHA ŞEHİT OLDU

Katil israil ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 57 artarak, 66 bin 112'ye yükseldi.

Masadaki ateşkese rağmen İsrail, 160 hava saldırısı daha düzenledi. Gazze'de 453 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARI CASUSLUKTAN TUTUKLADILAR

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinli 2 küçük çocuğu "casusluk" iddiasıyla gözaltına aldı