Türkiye Filistin için devrede: Hamas Trump’ın planına ne cevap verecek? Gazze’de cevap bekleyen sorular

HAMAS'IN CEVABI 'EVET, AMA...' OLACAK

HAMAS'IN Trump'ın planına vereceği cevap bekleniyor. Hamas daha önce Filistin devletinin kurulmasına karşılık kendilerini feshedeceklerini dile getirmişti ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin temel şartlarından olduğunu belirtmişti. Hamas'ın cevabını birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. BBC'ye göre Hamas vereceği cevapta "Evet" diyecek ancak kendi çekincelerini de dile getirecek. Trump ise dün yaptığı açıklamada "Hamas'ın önünde 3-4 gün var. Kabul etmekten başka seçenecekleri yok" dedi.