Giriş Tarihi: 01.10.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:28
Türkiye Filistin için devrede: Hamas Trump'ın planına ne cevap verecek? Gazze'de cevap bekleyen sorular
ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede açıkladığı 20 maddelik "barış planı"nın yankıları sürüyor. Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında. Trump'ın açıkladığı ateşkes planının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Türkiye söz konusu anlaşmanın Filistinlilerin en üst seviyede çıkarına olması için diplomasi yürütmeye devam ediyor. Katar; Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden Gazze ateşkes müzakerelerine Türkiye'nin de katılacağını bildirdi.