Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma! 13 ayrı alanda belge imzalandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katıldı. Görüşmelerin ardından Türkiye ile BAE arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı. İki ülke arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi gibi alanlarda 13 belge imzalandı.