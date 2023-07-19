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Haberler Galeri Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma! 13 ayrı alanda belge imzalandı
Giriş Tarihi: 19.07.2023 20:09 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 20:46

Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma! 13 ayrı alanda belge imzalandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katıldı. Görüşmelerin ardından Türkiye ile BAE arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı. İki ülke arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi gibi alanlarda 13 belge imzalandı.

Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma! 13 ayrı alanda belge imzalandı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasında toplam değeri 50.7 milyar doları bulan 13 yeni anlaşmaya imzalandı. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler de "stratejik ortaklık" seviyesine çıkartıldı.

Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma! 13 ayrı alanda belge imzalandı

İKİ ÜLKE ARASINDA 13 BELGE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp, kabul edildiği belirtildi.

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Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma! 13 ayrı alanda belge imzalandı

"YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY" KURULACAK

Bu çerçevede iki tarafın, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edeceği bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata vardığı aktarıldı.

Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma! 13 ayrı alanda belge imzalandı

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE ÇIKARTILDI

Açıklamada, söz konusu Ortak Mutabakat'la BAE ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldığı kaydedildi.

Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma! 13 ayrı alanda belge imzalandı

13 ALANDA İŞBİRLİĞİ

BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

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