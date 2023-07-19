Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma! 13 ayrı alanda belge imzalandı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasında toplam değeri 50.7 milyar doları bulan 13 yeni anlaşmaya imzalandı. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler de "stratejik ortaklık" seviyesine çıkartıldı.