Giriş Tarihi: 11.04.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
09:11
Türkiye tarihine geçen operasyon: Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-11" operasyonlarının detaylarını açıkladı. 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 579 kilo 300 gram likit halde kokain, 7 kilo 790 gram kokain (7 paket halinde preslenmiş olarak) 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş halde kokaine el konulduğunu vurguladı. Bu, Türkiye'de bir defada yakalanan 3. en büyük kokain miktarı olurken şüphelilerin uyuşturucuları çuvallarla taşıdıkları anlar, kameralara da yansıdı.