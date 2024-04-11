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Haberler Galeri Türkiye tarihine geçen operasyon: Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 09:11

Türkiye tarihine geçen operasyon: Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-11" operasyonlarının detaylarını açıkladı. 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 579 kilo 300 gram likit halde kokain, 7 kilo 790 gram kokain (7 paket halinde preslenmiş olarak) 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş halde kokaine el konulduğunu vurguladı. Bu, Türkiye'de bir defada yakalanan 3. en büyük kokain miktarı olurken şüphelilerin uyuşturucuları çuvallarla taşıdıkları anlar, kameralara da yansıdı.

ÖMER ÇETİN
Türkiye tarihine geçen operasyon: Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Narkoçelik-11 operasyonları düzenlendi.

Türkiye tarihine geçen operasyon: Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı!

BAĞ EVİ KULLANILDI
Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ'ın Saray ilçesi kırsalında bir bağ evine depoladıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin depoladıkları kimyevi maddeleri Antalya'ya sevk ettikleri ve Antalya, Döşemealtı ilçesinde bulunan bağ evlerinde gübreye emdirilmiş olan kokain maddesini ayrıştırma ve çoğaltma faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi. Çoğalttıkları uyuşturucu maddenin bir miktarını piyasaya sürmek amacıyla harekete geçtikleri ortaya çıktı.

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Türkiye tarihine geçen operasyon: Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı!

608 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda; 579 kilo 300 gram likit halde kokain, 7 kilo 790 gram kokain (7 paket halinde preslenmiş olarak), 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş halde kokain, 625 gram kokain maddesi , 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal maddeler,
1 adet uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi, 8 adet kokain maddesinin preslemesinde kullanılan baskı kalıpları, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlara el konuldu.

Narkoçelik-11 operasyonunda 13 şüpheli yakalandı | Video

Türkiye tarihine geçen operasyon: Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı!

YAKALANAN 3.EN BÜYÜK KOKAİN MİKTARI
Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalanırken NARKOÇELİK-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de bir defada yakalanan "3. en büyük kokain miktarı" oldu.

Türkiye tarihine geçen operasyon: Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı!

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "İster ulusal, ister uluslararası olsun zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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