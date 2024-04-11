Türkiye tarihine geçen operasyon: Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Narkoçelik-11 operasyonları düzenlendi.