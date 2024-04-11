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Narkoçelik-11 operasyonunda 13 şüpheli yakalandı | Video

Narkoçelik-11 operasyonunda 13 şüpheli yakalandı | Video

11.04.2024 | 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Narkoçelik-11” operasyonlarında 4’ü yabancı uyruklu 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Kocaeli merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-11' operasyonları hakkında bilgi verdi.

Düzenlenen operasyonlarda toplamda 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucu yakalanan kokain miktarı ise EGM tarafından Türkiye'de bir defada yakalanan 3'üncü en büyük kokain miktarı oldu. Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ'ın Saray ilçesi kırsalında bir bağ evine depoladıkları, örgüt üyelerinin depoladıkları kimyevi maddeleri Antalya'ya sevk ettikleri, Antalya, Döşemealtı ilçesinde bulunan bağ evlerinde gübreye emdirilmiş olan kokain maddesini ayrıştırma ve çoğaltma faaliyetlerinde bulundukları ve çoğalttıkları uyuşturucu maddenin bir miktarını piyasaya sürmek amacıyla harekete geçtikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu ise 579 kilo 300 gram likit halde kokain, 7 paket halinde preslenmiş olarak 7 kilo 790 gram kokain, 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş halde kokain, 625 gram kokain maddesi, 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal maddeler, 1 adet uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi, 8 adet kokain maddesinin preslemesinde kullanılan baskı kalıpları, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı adet tüfek, uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlara el konuldu.

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