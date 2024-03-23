Giriş Tarihi: 23.03.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
06:38
“Türkiye Yüzyılı’nın” akıncılarından nefes kesen tatbikat! Sabah, o anları görüntüledi
Türkiye Yüzyılı'nın akıncıları olarak tabir edilen Özel Harekat Başkanlığı, kuruluşunun 41. yılında PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda kritik rol üstlenerek tehlikeli görevleri başarıyla tamamlıyor . Uçak ve trende rehine kurtarma alanında dünya ülkelerini geride bırakarak ilk sırada yer alan özel harekat polislerinin, uçak ve hızlı trende gerçekleştirilen nefes kesen rehine kurtarma tatbikatını SABAH görüntüledi. Gerçeği aratmayan tatbikatlarda timler, görevlerini başarıyla tamamlayarak her daim hazır olduklarını gösterdi.