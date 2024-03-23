“Türkiye Yüzyılı’nın” akıncılarından nefes kesen tatbikat! Sabah, o anları görüntüledi

Türkiye Yüzyılı'nın akıncıları olarak tabir edilen Özel Harekat Başkanlığı, terörle mücadele, suç örgütleriyle etkin mücadele ve kamu düzeninin sağlanması gibi birçok önemli faaliyeti yürütüyor. Başkanlık başta PKK, DEAŞ, DHKP/C ve FETÖ/PDY gibi terör örgütleriyle mücadele, rehine kurtarma, suçluların yakalanması gibi operasyonlarda kritik rol üstleniyor. Özel harekat birimleri, vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat aktif bir şekilde görev yapıyor.