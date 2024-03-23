Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri “Türkiye Yüzyılı’nın” akıncılarından nefes kesen tatbikat! Sabah, o anları görüntüledi
Giriş Tarihi: 23.03.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 06:38

“Türkiye Yüzyılı’nın” akıncılarından nefes kesen tatbikat! Sabah, o anları görüntüledi

Türkiye Yüzyılı'nın akıncıları olarak tabir edilen Özel Harekat Başkanlığı, kuruluşunun 41. yılında PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda kritik rol üstlenerek tehlikeli görevleri başarıyla tamamlıyor . Uçak ve trende rehine kurtarma alanında dünya ülkelerini geride bırakarak ilk sırada yer alan özel harekat polislerinin, uçak ve hızlı trende gerçekleştirilen nefes kesen rehine kurtarma tatbikatını SABAH görüntüledi. Gerçeği aratmayan tatbikatlarda timler, görevlerini başarıyla tamamlayarak her daim hazır olduklarını gösterdi.

ÖMER ÇETİN
“Türkiye Yüzyılı’nın” akıncılarından nefes kesen tatbikat! Sabah, o anları görüntüledi

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, 41 yıl önce Asayiş Daire Başkanlığı bağlı Faili Meçhul Olaylar Şube Müdürlüğünün kaldırılmasının ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü olarak temelleri atıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından "Yeni Nesil Terörle Mücadele Konseptine" uygun bir yapılanmaya gidilerek Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 'Daire başkanlığı' olarak görünen birimin pozisyonu yükseltildi, 'Başkanlık' haline dönüştürüldü.

“Türkiye Yüzyılı’nın” akıncılarından nefes kesen tatbikat! Sabah, o anları görüntüledi

Türkiye Yüzyılı'nın akıncıları olarak tabir edilen Özel Harekat Başkanlığı, terörle mücadele, suç örgütleriyle etkin mücadele ve kamu düzeninin sağlanması gibi birçok önemli faaliyeti yürütüyor. Başkanlık başta PKK, DEAŞ, DHKP/C ve FETÖ/PDY gibi terör örgütleriyle mücadele, rehine kurtarma, suçluların yakalanması gibi operasyonlarda kritik rol üstleniyor. Özel harekat birimleri, vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat aktif bir şekilde görev yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
“Türkiye Yüzyılı’nın” akıncılarından nefes kesen tatbikat! Sabah, o anları görüntüledi

DÜNYA'DA "REHİNE KURTARMA" ALANINDA TEK
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve yüksek hızlı trende, Özel Harekat Başkanlığı birimlerince gerçekleştirilen etkileyici rehine kurtarma tatbikatlarını SABAH yerinde görüntüledi. Uçak ve trende rehine kurtarma alanında diğer ülkeleri geride bırakarak dünyada ilk sırada yer alan özel hareket polisleri, Sabiha Gökçen Havaalanında teröristlerce kaçırılan ve içinde rehinelerin bulunduğu varsayılan uçağa operasyon düzenledi.

“Türkiye Yüzyılı’nın” akıncılarından nefes kesen tatbikat! Sabah, o anları görüntüledi

Özel Harekat Başkanlığı birimleri, operasyon öncesi havaalanının brifing salonunda bir araya geldi. Kaçırılan uçak görseli üzerinde görevleri hakkında planlama yapan özel harekat ekipleri, operasyonda yerleşecekleri noktaları belirledi. Toplantının ardından görev için gerekli silah ve teçhizatları alan tim, araçlarıyla havalimanına doğru yola çıktı.

“Türkiye Yüzyılı’nın” akıncılarından nefes kesen tatbikat! Sabah, o anları görüntüledi

Özel harekat polisleri, kısa sürede havalimanına ulaşmalarının ardından nefes kesen operasyon başladı. İlk olarak keskin nişancılar uçağı görebilecek hakim noktalarda yerlerini aldı. Termal kameralarla ve keskin nişancıların yardımıyla teröristlerin uçak içindeki yerleri belirlendi.

SON DAKİKA