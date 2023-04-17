Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:53
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
08:54
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı SABAH’a konuştu! “Cumhurbaşkanımıza söz verdim, İzmir’de destan yazacağız”
Türkiye'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin SABAH'a konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüştüğünü anlatan Alptekin, "Cumhurbaşkanımız o kadar iyi bir insan ki oturduğumuz andan itibaren 40 yıldır tanışıyormuş gibi hissettirdi. Çok samimiydi. 18 yaşındayım ve Cumhurbaşkanımızla büyüdüm. Şimdi kendisinin gösterdiği hedefler doğrultusunda siyaset yapıyorum. Gururluyum. Arkadaş gibi sohbet muhabbet ettik. Bana gençler hakkında nasihatler verdi. Gençler ve kadınlarımız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında konuştuk. Ben de Cumhurbaşkanımızın nasihatlerine uyacağım. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. İzmir'de destan yazacağız" dedi.