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Haberler Galeri Türkiye’nin en genç milletvekili adayı SABAH’a konuştu! “Cumhurbaşkanımıza söz verdim, İzmir’de destan yazacağız”
Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 08:54

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı SABAH’a konuştu! “Cumhurbaşkanımıza söz verdim, İzmir’de destan yazacağız”

Türkiye'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin SABAH'a konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüştüğünü anlatan Alptekin, "Cumhurbaşkanımız o kadar iyi bir insan ki oturduğumuz andan itibaren 40 yıldır tanışıyormuş gibi hissettirdi. Çok samimiydi. 18 yaşındayım ve Cumhurbaşkanımızla büyüdüm. Şimdi kendisinin gösterdiği hedefler doğrultusunda siyaset yapıyorum. Gururluyum. Arkadaş gibi sohbet muhabbet ettik. Bana gençler hakkında nasihatler verdi. Gençler ve kadınlarımız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında konuştuk. Ben de Cumhurbaşkanımızın nasihatlerine uyacağım. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. İzmir'de destan yazacağız" dedi.

Ceyhan TORLAK
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı SABAH’a konuştu! “Cumhurbaşkanımıza söz verdim, İzmir’de destan yazacağız”

Türkiye'nin en genç milletvekili adayı İzmir'den çıktı. İzmir 1. bölge 10. sıradan milletvekili adayı olan 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin, duygularını SABAH ile paylaştı. En genç aday olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Alptekin, "Ekim 2004 doğumluyum ve şu anda tam 18 yaşındayım. Aynı zamanda Erzurum Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümü'nü okuyorum. 3 kardeşiz. Babam AK Parti'nin kurucu üyelerinden biri. Benim siyasete girmemde büyük etkisi ve katkısı oldu.

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı SABAH’a konuştu! “Cumhurbaşkanımıza söz verdim, İzmir’de destan yazacağız”

GENÇLERİ MECLİSTE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİME SÖZ VERİYORUM

Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. En genç milletvekili adayı olarak başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hiç kimsenin güvenini boşa çıkartmayacağım. Gençleri mecliste en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyorum. Seçim kampanyaları ile ilgili çalışmalarımıza başladık.

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Türkiye’nin en genç milletvekili adayı SABAH’a konuştu! “Cumhurbaşkanımıza söz verdim, İzmir’de destan yazacağız”

Aynı listede olduğum Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ile de bir iftar yemeğinde bir araya geldik. İlk başta çok heyecanlıydım. O kadar iyi bir insan ki oturduğumuz andan itibaren 40 yıldır tanışıyormuş gibi hissettirdi.

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı SABAH’a konuştu! “Cumhurbaşkanımıza söz verdim, İzmir’de destan yazacağız”

CUMHURBAŞKANIMIZIN NASİHATLERİNE UYACAĞIM
Çok samimiydi. Oturduğum andan itibaren heyecanım kesildi. Arkadaş gibi sohbet muhabbet ettik. Yanındayken sanki aynı evin içinde yaşıyormuş ve uzun yıllardır tanıyormuşum gibi bir samimiyet oluştu. Sanki ailemizden biri gibiydi. Bana İzmir ve İzmir'deki gençler hakkında nasihatler verdi.

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı SABAH’a konuştu! “Cumhurbaşkanımıza söz verdim, İzmir’de destan yazacağız”

Gençler ve kadınlarımız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında konuştuk. Ben de Cumhurbaşkanımızın nasihatlerine uyacağım. Seçim çalışmalarımıza bu şekilde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızla büyüdüm. Şimdi de kendisinin gösterdiği hedefler doğrultusunda siyaset yapıyorum. Gururluyum" dedi.

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