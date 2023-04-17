Türkiye’nin en genç milletvekili adayı SABAH’a konuştu! “Cumhurbaşkanımıza söz verdim, İzmir’de destan yazacağız”

Türkiye'nin en genç milletvekili adayı İzmir'den çıktı. İzmir 1. bölge 10. sıradan milletvekili adayı olan 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin, duygularını SABAH ile paylaştı. En genç aday olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Alptekin, "Ekim 2004 doğumluyum ve şu anda tam 18 yaşındayım. Aynı zamanda Erzurum Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümü'nü okuyorum. 3 kardeşiz. Babam AK Parti'nin kurucu üyelerinden biri. Benim siyasete girmemde büyük etkisi ve katkısı oldu.