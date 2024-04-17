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Haberler Galeri Türkiye'nin Filistin diplomasisi ve insani yardım! Dünden bugüne neler yapıldı?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 18:38

Türkiye'nin Filistin diplomasisi ve insani yardım! Dünden bugüne neler yapıldı?

7 Ekim'den bu yana çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden masum insanları katleden İsrail'in "soykırım" derecesine ulaşan saldırılarına karşı Batılı ülkeler 'üç maymun'u oynarken, sürecin en başından beri mazlumların yanında duran tek ülke Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye oldu. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan, ilk bir ayda yaklaşık 30 liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 3 günlük milli yas ilanı ve Büyük Filistin Mitingi ile Gazze'deki masum sivillere olan desteğini bir kez daha gösteren Türkiye, bölgeye en çok yardım ulaştıran ülke oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın dünden bugüne Filistin diplomasisi…

Türkiye’nin Filistin diplomasisi ve insani yardım! Dünden bugüne neler yapıldı?

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum ve savunmasız sivilleri katlederek "soykırım" suçu işliyor. Batılı ülkeler, İsrail'in saldırılarını görmezden gelirken, göstermelik tepkilerle yetiniyor.

Türkiye’nin Filistin diplomasisi ve insani yardım! Dünden bugüne neler yapıldı?

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 15 bini çocuk olmak üzere 33 bin 207 Filistinli şehit oldu. 75 bin 933 sivil yaralandı ve 2 milyon insan göçe zorlandı.

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Türkiye’nin Filistin diplomasisi ve insani yardım! Dünden bugüne neler yapıldı?

LİDERLERLE KESİNTİSİZ TEMAS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki soykırımın son bulması için yoğun diplomasi faaliyeti yürütüyor. Soykırımın başından beri ısrarla dünya kamuoyuna çağrılar yapıyor.

Türkiye’nin Filistin diplomasisi ve insani yardım! Dünden bugüne neler yapıldı?

Başkan Erdoğan, 7 Ekim 2023'ten sonraki 1 ayda Gazze için diplomasi trafiğini hızlandırdı.

Türkiye’nin Filistin diplomasisi ve insani yardım! Dünden bugüne neler yapıldı?

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden bu yana, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani,

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