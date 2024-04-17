Giriş Tarihi: 17.04.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
18:38
Türkiye'nin Filistin diplomasisi ve insani yardım! Dünden bugüne neler yapıldı?
7 Ekim'den bu yana çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden masum insanları katleden İsrail'in "soykırım" derecesine ulaşan saldırılarına karşı Batılı ülkeler 'üç maymun'u oynarken, sürecin en başından beri mazlumların yanında duran tek ülke Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye oldu. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan, ilk bir ayda yaklaşık 30 liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 3 günlük milli yas ilanı ve Büyük Filistin Mitingi ile Gazze'deki masum sivillere olan desteğini bir kez daha gösteren Türkiye, bölgeye en çok yardım ulaştıran ülke oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın dünden bugüne Filistin diplomasisi…