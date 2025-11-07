Türkiye’nin Gazze talebi BM’de: İlk oylama gelecek hafta yapılacak

Bu zirveden sonra ABD planı BMGK'ya sundu. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BM Güvenlik Konseyi'nin "Gazze'ye uluslararası güç konuşlandırılması" kararını oylaması öncesi düzenlediği üst düzey toplantıya katılımın "güçlü desteğe" işaret ettiğini bildirdi. Waltz, "E10" şeklinde bilinen BM Güvenlik Konseyi'nin seçilmiş üyeleri Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Pakistan, Panama, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve Somali temsilcilerini üst düzey toplantıya çağırdı. Toplantıya Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri de davet edildi.