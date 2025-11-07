Türkiye’nin Gazze talebi BM’de: İlk oylama gelecek hafta yapılacak

HAFTAYA OYLANACAK

Toplantıya katılımların "karara yönelik bölgesel desteği" yansıttığı kaydedilirken, toplantıda Gazze'de istikrar ve barışı ilerletme konusundaki ortak çıkarların vurgulandığı aktarıldı. Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.