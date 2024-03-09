Türkiye’nin sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor? Her şey Berat Albayrak’ın tarihi hamlesiyle başladı

Bu haritada sondaj gemileri ve sismik araştırma gemilerinin konumlarını görmekteyiz. Özellikle Sakarya Gaz Sahası'ndan başlayalım. Daha önce envantere alınan Fatih Sondaj Gemisi, burada 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirdi. Aynı noktalarda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Batı Karadeniz'in kuzeyi ve Karadeniz'in kıyıları çok değerli görünüyor.

Hemen onun yakınlarında Yavuz Sondaj Gemisi bulunuyor. O bölgede faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bir diğeri Kanuni Sondaj Gemisi de Zonguldak açıklarında faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Bu faaliyetler gerçekleştirilmeden önce sismik araştırma gemileriyle birlikte çok sayıda nokta taranıyor. Daha sonra o bölgelerde hidrokarbon yatağını, enerji kaynağını bulma noktasında faaliyet gösteriyor.

Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede? | Video