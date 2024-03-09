Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye’nin sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor? Her şey Berat Albayrak’ın tarihi hamlesiyle başladı
Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:34

Türkiye’nin sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor? Her şey Berat Albayrak’ın tarihi hamlesiyle başladı

Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koydu. O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirildi. Peki sondaj gemileri şu an nerede, hangi görevleri yürütüyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu tüm detayları aktardı.

Türkiye’nin sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor? Her şey Berat Albayrak’ın tarihi hamlesiyle başladı

Türkiye'nin bağımsız enerji politikasında, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla ortaya koyduğu stratejik vizyon önemli rol oynadı. O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve arama faaliyetlerine başlanması noktasında önemli çalışmalar yapıldı. Peki sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor?

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu tüm detayları aktardı.

Türkiye’nin sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor? Her şey Berat Albayrak’ın tarihi hamlesiyle başladı

Mert Hacıalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Mavi Vatan'da enerji kaynağı arama faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. 4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle bunu yapıyor.

Özellikle Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini gerçekleştirdiği dönemde Türkiye bu alana yoğun bir şekilde izole oldu. İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alındı.

Onun ardından Berat Albayrak dönemi hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor? Her şey Berat Albayrak’ın tarihi hamlesiyle başladı

Bu haritada sondaj gemileri ve sismik araştırma gemilerinin konumlarını görmekteyiz. Özellikle Sakarya Gaz Sahası'ndan başlayalım. Daha önce envantere alınan Fatih Sondaj Gemisi, burada 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirdi. Aynı noktalarda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Batı Karadeniz'in kuzeyi ve Karadeniz'in kıyıları çok değerli görünüyor.

Hemen onun yakınlarında Yavuz Sondaj Gemisi bulunuyor. O bölgede faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bir diğeri Kanuni Sondaj Gemisi de Zonguldak açıklarında faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Bu faaliyetler gerçekleştirilmeden önce sismik araştırma gemileriyle birlikte çok sayıda nokta taranıyor. Daha sonra o bölgelerde hidrokarbon yatağını, enerji kaynağını bulma noktasında faaliyet gösteriyor.

Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede? | Video

Türkiye’nin sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor? Her şey Berat Albayrak’ın tarihi hamlesiyle başladı

Öyle ki Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi hala Zonguldak kıyılarında bekliyor. Bir diğer sismik araştırma gemisi ise Doğu Karadeniz açıklarında Trabzon'da Barbaros Hayreddin Paşa… O da o bölgede faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Son olarak faaliyete giren sondaj gemisi Abdülhamid Han… O da Antalya açıklarında faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye bakıldığında Karadeniz kıyılarında faaliyetlerini yoğunlaştırmış durumda.

Güney kıyıları da boş bırakılmıyor."

Türkiye’nin sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor? Her şey Berat Albayrak’ın tarihi hamlesiyle başladı

BUGÜNLERE NASIL GELİNDİ?

Türkiye Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koydu. O tarihten sonra hiçbir jeopolitik krizden etkilenmeden her türlü talebi karşılayabilecek altyapı kurulmaya başlandı. İşte adım adım yapılanlar.

SON DAKİKA