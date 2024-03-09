Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
13:34
Türkiye’nin sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor? Her şey Berat Albayrak’ın tarihi hamlesiyle başladı
Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koydu. O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirildi. Peki sondaj gemileri şu an nerede, hangi görevleri yürütüyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu tüm detayları aktardı.