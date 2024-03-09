Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede? | Video

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han hangi bölgelerde görevde? Türkiye'nin sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yerine getiriyor? Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı..