Video Haber Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede? | Video
Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede? | Video

Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede? | Video

09.03.2024 | 13:17

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han hangi bölgelerde görevde? Türkiye'nin sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yerine getiriyor? Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı..

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mavi Vatan’da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede? | Video 02:57
Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede? | Video 09.03.2024 | 13:17
CHP’li Karalar DEM partililerinden özür diledi | Video 00:45
CHP’li Karalar DEM partililerinden özür diledi | Video 09.03.2024 | 11:37
Grup İmera’dan Murat Kurum’a özel şarkı | Video 03:24
Grup İmera'dan Murat Kurum'a özel şarkı | Video 09.03.2024 | 11:06
İstanbul’da düzenlenen Mahzen-7 Operasyonunda 27 şüpheli yakalandı | Video 01:10
İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı | Video 09.03.2024 | 09:15
Turgut Altınok’tan Ankara’daki CHP/DEM/Kandil ortaklığına tepki: Devletim bayrağım diyen kimse kabul etmez | VİDEOHABER 03:45
Turgut Altınok'tan Ankara'daki CHP/DEM/Kandil ortaklığına tepki: Devletim bayrağım diyen kimse kabul etmez | VİDEOHABER 08.03.2024 | 21:43
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasında yeni detay: Arkadaşları görüntülerde yer aldı | VİDEOHABER 01:21
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasında yeni detay: Arkadaşları görüntülerde yer aldı | VİDEOHABER 08.03.2024 | 20:44
İmamoğlu Ben yaptım demişti: O metroların temeli AK Parti döneminde atıldı! 00:36
İmamoğlu "Ben yaptım" demişti: O metroların temeli AK Parti döneminde atıldı! 08.03.2024 | 19:04
Başkan Erdoğan: İsrail yönetimi zalimdir, hırsızdır, katildir 29:04
Başkan Erdoğan: İsrail yönetimi zalimdir, hırsızdır, katildir 08.03.2024 | 18:38
Başkan Erdoğan’dan 8 Mart Kadınlar Günü’nde net mesaj: Önce kadını sonra aileyi ve ülkemizi güçlendireceğiz | Video 35:38
Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü'nde net mesaj: "Önce kadını sonra aileyi ve ülkemizi güçlendireceğiz" | Video 08.03.2024 | 15:59
Adalet Bakanı Tunç’tan taksici Oğuz Erge cinayeti ve Yazar Eylem Tok’a ilişkin açıklama | Video 02:02
Adalet Bakanı Tunç’tan taksici Oğuz Erge cinayeti ve Yazar Eylem Tok’a ilişkin açıklama | Video 08.03.2024 | 13:37
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: “Teknoparkların ortağı olacağız” | Video 09:51
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: “Teknoparkların ortağı olacağız” | Video 08.03.2024 | 12:32
Savunma sanayi kadın girişimcilere emanet | Video 09:10
Savunma sanayi kadın girişimcilere emanet | Video 08.03.2024 | 12:33
MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:30
MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi | Video 08.03.2024 | 12:32
CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler | Video 11:32
CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler | Video 08.03.2024 | 12:15
Eskişehir’e dev proje! CHP heykel belediyeciliğinden vazgeçmiyor | Video 00:30
Eskişehir’e dev proje(!) CHP heykel belediyeciliğinden vazgeçmiyor | Video 08.03.2024 | 12:07
Bakan Göktaş: Türkiye’ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz | Video 01:23
Bakan Göktaş: "Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz" | Video 08.03.2024 | 09:42
Ekrem İmamoğlu’nun kirli algısı patladı! Ben yaptım dediği metroların temeli AK Parti döneminde atılmış | Video 00:23
Ekrem İmamoğlu’nun kirli algısı patladı! Ben yaptım dediği metroların temeli AK Parti döneminde atılmış | Video 08.03.2024 | 08:47
İsrailli holiganlar Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü 01:04
İsrailli holiganlar Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü 07.03.2024 | 23:56
Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı 05:18
Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı 07.03.2024 | 23:49
Bakan Yumaklı Haslı Barajı’nda incelemede bulundu 02:43
Bakan Yumaklı Haslı Barajı'nda incelemede bulundu 07.03.2024 | 23:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA