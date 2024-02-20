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Haberler Galeri Türkiye'yi kötüle vatandaşlığı kap! MİT’ten Fransız casuslarına operasyon: 3 kişi yakalandı 
Giriş Tarihi: 20.02.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 06:23

Türkiye'yi kötüle vatandaşlığı kap! MİT’ten Fransız casuslarına operasyon: 3 kişi yakalandı

SABAH, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail, İran ve Rusya gizli servislerine yaptığı casusluk operasyonlarından sonra Fransız Dış İstihbarat Servisi (DGSE) casuslarına da geçtiğimiz günlerde bir operasyona yaptığı bilgisine ulaştı. Suriye uyruklu Ahmet Katie'nin başında bulunduğu 3 kişilik casusluk şebekesinin, yurt dışına çıkmaya çalışan mültecilere sözde işkence yapıldığına yönelik ülkemizi uluslararası düzeyde suçlayıcı sahte bilgi ve belgeleri Fransız istihbaratıyla paylaştığı saptandı.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Türkiye’yi kötüle vatandaşlığı kap! MİT’ten Fransız casuslarına operasyon: 3 kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail, Rus, İran gizli servislerinin Türkiye'deki şebekelerini deşifre ettiğini duyuran SABAH, şimdi de Fransa İstihbarat Servisi'nin (DGSE) ülkemizde faaliyette bulunan 3 kişilik istihbarat hücresini deşifre ettiği bilgisine ulaştı. Milli İstihbarat Teşkilatı İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK) ve İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, Türkiye'de Fransız İstihbarat Servisi'ne (DGSE) 1 yıldır casusluk yaptığı belirlenen 3 kişilik hücre deşifre oldu.

Türkiye’yi kötüle vatandaşlığı kap! MİT’ten Fransız casuslarına operasyon: 3 kişi yakalandı

Milli İstihbarat Başkanlığı aylarca adım adım izlediği 3 Fransız Casus, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı. MİT Başkanlığı saha ajanları tarafından mercek altına alınan Fransız Dış İstihbarat Servisi adına casusluk yapan üç şahsın, Türkiye aleyhine sahte belge düzenlemek, Türkiye'nin göçmen politikalarını dış istihbarat servislerinin önceden öğrenmesini sağlamak olduğu öğrenildi.

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Türkiye’yi kötüle vatandaşlığı kap! MİT’ten Fransız casuslarına operasyon: 3 kişi yakalandı

İLTİCA VERİRİZ AMA AJANLIK YAP

Yabancı istihbarat örgütlerinin ülkemizdeki faaliyetlerin akamete uğratılması amacıyla MİT Başkanlığı tarafından sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde, kendini kamuoyunda sözde aktivist gazeteci olarak tanıtan ve İstanbul'da yaşayan Ahmet Katie adlı Suriyeli, Fransa İstanbul Başkonsolosluğundan ailesi ile birlikte iltica talep etti.

Türkiye’yi kötüle vatandaşlığı kap! MİT’ten Fransız casuslarına operasyon: 3 kişi yakalandı

Ancak Fransa Dış İstihbarat Servisi, Katie'nin siyasi iltica talebinin kabul edilmesi için Türkiye aleyhine askeri ve siyasi casusluk yapmayı teklif etti. Casusluk teklifini kabul eden Katie, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ve Türkiye'nin göç politikaları hakkında ve Türkiye'yi Avrupa'da zor durumda bırakacak gerçek dışı bilgi ve belgeler temin etti.

Türkiye’yi kötüle vatandaşlığı kap! MİT’ten Fransız casuslarına operasyon: 3 kişi yakalandı

FAALİYETLER PARİS MERKEZLİ O DERNEKTEN

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, Ahmet Katie, İbrahim Shewaish ve Halis Elnahar adlı üç Suriyeli şahsın Fransız İstihbarat Kuruluşu DGSE'nin yönlendirmesi ile tüm faaliyetlerini Fransa Paris merkezli Halep Dostları Topluluğu (Coliectif Amis d'Alep) adlı STK'nın yöneticileri üzerinden irtibatlanma sağladığı öğrenildi.

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