Türkiye'yi kötüle vatandaşlığı kap! MİT’ten Fransız casuslarına operasyon | Video

SABAH, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail, İran ve Rusya gizli servislerine yaptığı casusluk operasyonlarından sonra Fransız Dış İstihbarat Servisi (DGSE) casuslarına da geçtiğimiz günlerde bir operasyona yaptığı bilgisine ulaştı. Suriye uyruklu Ahmet Katie'nin başında bulunduğu 3 kişilik casusluk şebekesinin, yurt dışına çıkmaya çalışan mültecilere sözde işkence yapıldığına yönelik ülkemizi uluslararası düzeyde suçlayıcı sahte bilgi ve belgeleri Fransız istihbaratıyla paylaştığı saptandı.