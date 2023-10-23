Giriş Tarihi: 23.10.2023 06:44
Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
06:49
Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Selami Kuran: Netanyahu mutlaka Lahey’de yargılanacak! 'İsrail tüm savaş suçlarını işledi'
Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Selami Kuran: Haklı ya da haksız sivil hedeflere saldıran, savaşın tarafı olmayan kadın, çocuk ve yaşlıları hedef alan, okul, hastane ve mabetlere vuran taraf savaş suçu işlemiştir. İnsani yardımı engellemek de tipik bir savaş suçudur. Bu durumda İsrail tarafında talimat veren yetki kullanan herkes Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde mutlaka yargılanmalıdır ve yargılanacaktır