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Haberler Galeri Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Selami Kuran: Netanyahu mutlaka Lahey’de yargılanacak! 'İsrail tüm savaş suçlarını işledi'
Giriş Tarihi: 23.10.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 06:49

Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Selami Kuran: Netanyahu mutlaka Lahey’de yargılanacak! 'İsrail tüm savaş suçlarını işledi'

Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Selami Kuran: Haklı ya da haksız sivil hedeflere saldıran, savaşın tarafı olmayan kadın, çocuk ve yaşlıları hedef alan, okul, hastane ve mabetlere vuran taraf savaş suçu işlemiştir. İnsani yardımı engellemek de tipik bir savaş suçudur. Bu durumda İsrail tarafında talimat veren yetki kullanan herkes Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde mutlaka yargılanmalıdır ve yargılanacaktır

İSA TATLICAN
Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Selami Kuran: Netanyahu mutlaka Lahey’de yargılanacak! ’İsrail tüm savaş suçlarını işledi’

İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde tarihte eşine ender rastlanılan bir soykırım gerçekleştiriyor. Özgürlük ve insan hakları konusunda bütün dünyaya ders vermeye çalışan Batı ülkelerindeki siyasetçiler ve medya kuruluşları bu katliamın suç ortağı olmaktan çekinmiyor.

Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Selami Kuran: Netanyahu mutlaka Lahey’de yargılanacak! ’İsrail tüm savaş suçlarını işledi’

Peki bu katliama kim dur diyecek? 2002 yılında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçları önlemek için Lahey'de kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) neden bu soykırıma sessiz kalıyor?

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Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Selami Kuran: Netanyahu mutlaka Lahey’de yargılanacak! ’İsrail tüm savaş suçlarını işledi’

Bu konuda Filistinlilerin bir başvurusu olduğunu biliyoruz. Bu başvuru süreci hangi aşamada ve son gelişmeler yargılama sürecini hızlandırabilir mi?

Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Selami Kuran: Netanyahu mutlaka Lahey’de yargılanacak! ’İsrail tüm savaş suçlarını işledi’

Bu soruları uluslararası hukuk uzmanı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Selami Kuran'a sorduk. İşte Prof. Kuran'ın açıklamalarından başlıklar:

Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Selami Kuran: Netanyahu mutlaka Lahey’de yargılanacak! ’İsrail tüm savaş suçlarını işledi’

İSRAİL'İN LAHEY'DE DOSYASI İLERLEMİYOR

Filistin 2015 yılında beri 1998 tarihli Roma Statüsüne taraf ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisini tanıyor.

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