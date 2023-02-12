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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Furkan Aksoy Muharrem İnce'nin sözlerine isyan etti: Vallahi de yalan söylüyor
Giriş Tarihi: 12.02.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 12:11

Ünlü oyuncu Furkan Aksoy Muharrem İnce'nin sözlerine isyan etti: Vallahi de yalan söylüyor

Kahramanmaraş depremi 85 milyon Türkiye'nin yüreğini yaktı. Merkezi Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Adana illerimizi etkiledi. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremlerin ardından Türk halkı seferber oldu. Öte yandan yaşanan afetin ardından kimi çevrelerce dezenformasyon ve algı çalışmalarına girişilmesi ise tepki topladı. Muharrem İnce'nin kameralar karşısına geçip 'Burada 116 saattir devlet yok." açıklamasına ünlü oyuncu Furkan Aksoy tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aksoy, "Vallahi yalan söylüyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Furkan Aksoy Muharrem İnce’nin sözlerine isyan etti: Vallahi de yalan söylüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde ciddi hasara neden olurken, binlerce vatandaşımız da hayatını kaybetti. Depremin ilk anından itibaren, devlet tüm birimleriyle bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başlarken, vatandaşlar da depremzedelere yardım için seferber oldu.

Ünlü oyuncu Furkan Aksoy Muharrem İnce’nin sözlerine isyan etti: Vallahi de yalan söylüyor

Ancak Türkiye'nin birlik olduğu bu günlerde provokasyonlar da eksik olmuyor. Gerek siyasetçiler, gerek gazeteciler, ve sosyal medya fenomenleri gerçeği ortaya koymak yerine yalan haberlerle ortamı daha da geriyor. Bu dezenformasyon ve algı çalışmalarına vatandaşlar tepki gösterdi. Bu yalan bilgilerin ise gerçeği tek tek ortaya çıkıyor.

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Ünlü oyuncu Furkan Aksoy Muharrem İnce’nin sözlerine isyan etti: Vallahi de yalan söylüyor

ÜNLÜ OYUNCUDAN MUHARREM İNCE'YE YALANLAMA
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adıyaman merkezde yaptığı açıklamada 116 saattir burada devlet yok dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İnce, 116 saatir yoksunuz, çadırı kuramamışsın, enkazın altınadan bir kişi çıkarıyorsun, ama enkaz altında onlarca kişi var." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncudan Muharrem İnce'nin 'Burada 116 saattir devlet yok" açıklamasına tepki! "Vallahi de yalan söylüyor" | Video

Ünlü oyuncu Furkan Aksoy Muharrem İnce’nin sözlerine isyan etti: Vallahi de yalan söylüyor

Ünlü oyuncu Furkan Aksoy, Muharrem İnce'nin bu açıklamasını yalanladı. Kendisi de deprem bölgesinde olan Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vallahi de billahi de yalan söylüyor. 2. günden beri Adıyaman'dayım. Devlet burada, asker burada, polis burada. Bu afeti siyasete bulaştıran herkesin Allah belasını versin." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Furkan Aksoy Muharrem İnce’nin sözlerine isyan etti: Vallahi de yalan söylüyor

2. günden beri Adıyaman'dayım. Devlet burada, asker burada, polis burada. Bu afeti siyasete bulaştıran herkesin Allah belasını versin." dedi

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