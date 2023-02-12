Ünlü oyuncu Furkan Aksoy Muharrem İnce’nin sözlerine isyan etti: Vallahi de yalan söylüyor

Ünlü oyuncu Furkan Aksoy, Muharrem İnce'nin bu açıklamasını yalanladı. Kendisi de deprem bölgesinde olan Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vallahi de billahi de yalan söylüyor. 2. günden beri Adıyaman'dayım. Devlet burada, asker burada, polis burada. Bu afeti siyasete bulaştıran herkesin Allah belasını versin." ifadelerini kullandı.