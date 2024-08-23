Vaniköy’deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! İBB’nin yalanı ortaya çıktı: O belgeye SABAH ulaştı

Dilekçede, "4 ile gösterilen yerde verilen ölçülerde havuz yapısının büyütüldüğü, 1 ile gösterilen yerde tek katlı prefabrik yapı olduğu, 7 ile gösterilen yerde tek katlı yapı yapıldığı, 5 ve 6 ile gösterilen yerde tek katlı ahşap iskeletten yapı yapılmaya başlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca parselde yer yer doğal bitki örtüsü bozularak kotların değiştirilmek suretiyle peyzaj çalışması yapıldığı tespit edilerek 16 Ağustos'ta 2089 Sayılı 1 No'lu Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmek sureti ile inşaat mühürlenmiştir." denildi.