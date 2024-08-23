Giriş Tarihi: 23.08.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
23:29
Vaniköy'deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! İBB'nin yalanı ortaya çıktı: O belgeye SABAH ulaştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata ilişkin suç duyurusu dilekçesini 16 Ağustos tarihinde değil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dünkü denetiminin ardından savcılığa sunduğu belirlendi. SABAH, İBB'nin yalanını çürüten belgeye ulaştı.