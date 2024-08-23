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Haberler Galeri Vaniköy'deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! İBB'nin yalanı ortaya çıktı: O belgeye SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 23.08.2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 23:29

Vaniköy'deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! İBB'nin yalanı ortaya çıktı: O belgeye SABAH ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata ilişkin suç duyurusu dilekçesini 16 Ağustos tarihinde değil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dünkü denetiminin ardından savcılığa sunduğu belirlendi. SABAH, İBB'nin yalanını çürüten belgeye ulaştı.

SABAH
AA
Vaniköy’deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! İBB’nin yalanı ortaya çıktı: O belgeye SABAH ulaştı

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunuldu.

Vaniköy’deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! İBB’nin yalanı ortaya çıktı: O belgeye SABAH ulaştı

Dün Bakanlığın incelemesinin ardından Şube Müdürü Elçin Karaoğlu'nun imzasıyla savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinin ekinde yapıdaki inşaatın anlatıldığı bir kroki, fotoğraflar, tapu kaydı ve 16 Ağustos tarihli yapı tatil tutanağı yer aldı.

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Vaniköy’deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! İBB’nin yalanı ortaya çıktı: O belgeye SABAH ulaştı

Dilekçede, şikayet üzerine onaylı rölöve projesiyle yapılan mahallen kontrolde, ekli krokide A ile gösterilen yerde mevcut iskanlı yapıda güçlendirme çalışmalarının yapıldığı, dış merdivenin kaldırıldığı ve cephede doluluk boşluk oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.

Vaniköy’deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! İBB’nin yalanı ortaya çıktı: O belgeye SABAH ulaştı

Krokide 2 ile gösterilen yerde kış bahçesi yapıldığı kaydedilen dilekçede, B ile gösterilen yerdeki iskanlı yapının verilen ölçülerde büyütüldüğü, cephede doluluk boşluk oranlarının değiştirildiği, tüm alanda esaslı tadilat yapıldığı ve 3 ile gösterilen yerde verilen ölçülerde tek katlı yapı yapıldığı aktarıldı.

Vaniköy’deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! İBB’nin yalanı ortaya çıktı: O belgeye SABAH ulaştı

Dilekçede, "4 ile gösterilen yerde verilen ölçülerde havuz yapısının büyütüldüğü, 1 ile gösterilen yerde tek katlı prefabrik yapı olduğu, 7 ile gösterilen yerde tek katlı yapı yapıldığı, 5 ve 6 ile gösterilen yerde tek katlı ahşap iskeletten yapı yapılmaya başlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca parselde yer yer doğal bitki örtüsü bozularak kotların değiştirilmek suretiyle peyzaj çalışması yapıldığı tespit edilerek 16 Ağustos'ta 2089 Sayılı 1 No'lu Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmek sureti ile inşaat mühürlenmiştir." denildi.

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