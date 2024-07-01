Yargıtay’dan emsal ’boşanma davası’ kararı! Programla geri getirilen mesajlar...

Sabih Ş. de duruşmada eşinin telefonuna kurduğu özel yazılımlı programla telefondaki silinen kayıtları geri getirdiğini söyledi. Ancak Aile mahkemesi yaptığı yargılama sonunda davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine Sabih Ş. kararı istinaf ederek Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi de kadının cep telefonu ile başka erkeklerle görüşmesinin güveni sarsıcı davranış olduğunu belirterek kadının tamamen kusurlu olduğunu belirterek boşanma davasını kabul etti.