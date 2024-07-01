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Haberler Galeri Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı! Programla geri getirilen mesajlar...
Giriş Tarihi: 01.07.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 06:34

Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı! Programla geri getirilen mesajlar...

Antalya'da Mercan ve Sabih Ş. çifti arasındaki boşanma davasında kadının başka erkeklerle görüştüğünü öne süren koca, telefona yüklediği programla yazışmaları geri getirip mahkemeye sundu. İstinaf mahkemesi tarafından kusurlu olduğu belirtilen kadın, kararı Yargıtay'a taşıdı. Hukuk Dairesi, kocanın yüklediği programla elde ettiği görüşme kayıtlarının hukuka aykırı elde edilen delil niteliğinde olduğunu belirterek verilen kararı bozdu.

Halit TURAN
Yargıtay’dan emsal ’boşanma davası’ kararı! Programla geri getirilen mesajlar...

Antalya'da yaşayan Sabih Ş, eşi Mercan Ş.'nin başka erkeklerle görüştüğünü belirterek Antalya Aile Mahkemesine dava açtı. Evlilik birliğinin sarsıldığını belirten Sabih Ş. mahkemeye tanıklar da sundu. Tanıklar, kadına ait telefonda resim ve yazışmalar gördüklerini söyledi.

Yargıtay’dan emsal ’boşanma davası’ kararı! Programla geri getirilen mesajlar...

Sabih Ş. de duruşmada eşinin telefonuna kurduğu özel yazılımlı programla telefondaki silinen kayıtları geri getirdiğini söyledi. Ancak Aile mahkemesi yaptığı yargılama sonunda davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine Sabih Ş. kararı istinaf ederek Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi de kadının cep telefonu ile başka erkeklerle görüşmesinin güveni sarsıcı davranış olduğunu belirterek kadının tamamen kusurlu olduğunu belirterek boşanma davasını kabul etti.

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Yargıtay’dan emsal ’boşanma davası’ kararı! Programla geri getirilen mesajlar...

HUKUKA AYKIRI DELİL İLE KUSUR BELİRLENEMEZ
Bunun üzerine Mercan Ş. davayı Yargıtay'a taşıdı. Boşanma davalarıyla yetkili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise emsal bir karar verdi.

Yargıtay’dan emsal ’boşanma davası’ kararı! Programla geri getirilen mesajlar...

Hukuk Dairesi, tanıkların kadının telefonunda resim ve yazışmalar gördüklerini beyan etseler de erkeğin duruşmada kadının telefonuna kurduğu programla silinen kayıtları geri getirmesinin hukuka aykırı delil elde etme kapsamında olduğunu kaydetti.

Yargıtay’dan emsal ’boşanma davası’ kararı! Programla geri getirilen mesajlar...

Hukuka aykırı delilin kusur belirlenmesinde dikkate alınmayacağını, tanıkların da davacı kocadan edindikleri duyuma dayalı anlatımları olduğu belirtilen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında dosyada bulunan delillerle kadına kusur yüklenemeyeceği vurgulandı. Sabih Ş.'nin açtığı davanın reddedilmesi gerekirken davanın kabul edilmesinin hatalı olduğu belirtilerek Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği karar bozuldu.

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