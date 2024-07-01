Giriş Tarihi: 01.07.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
06:34
Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı! Programla geri getirilen mesajlar...
Antalya'da Mercan ve Sabih Ş. çifti arasındaki boşanma davasında kadının başka erkeklerle görüştüğünü öne süren koca, telefona yüklediği programla yazışmaları geri getirip mahkemeye sundu. İstinaf mahkemesi tarafından kusurlu olduğu belirtilen kadın, kararı Yargıtay'a taşıdı. Hukuk Dairesi, kocanın yüklediği programla elde ettiği görüşme kayıtlarının hukuka aykırı elde edilen delil niteliğinde olduğunu belirterek verilen kararı bozdu.