Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:51
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
09:52
Yeni kabine listesinde kimler olacak? Başkan Erdoğan'ın yeni 'Bakanlar Kurulu' nasıl şekillenecek?
Son dakika yeni kabine haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün son kez mevcut kabineyi topluyor. Kabine toplantısının ardından artık gözler kazanılan seçimle birlikte yeni kabineye çevrilmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın A takımında, yeni kabinede kimler olacak? Türkiye Yüzyılı başlarken ilk bakanlar kurulu nasıl şekillenecek? Dilek Güngör yeni kabineye dair analizini okurlarıyla paylaştı