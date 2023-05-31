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Haberler Galeri Yeni kabine listesinde kimler olacak? Başkan Erdoğan'ın yeni 'Bakanlar Kurulu' nasıl şekillenecek?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 09:52

Yeni kabine listesinde kimler olacak? Başkan Erdoğan'ın yeni 'Bakanlar Kurulu' nasıl şekillenecek?

Son dakika yeni kabine haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün son kez mevcut kabineyi topluyor. Kabine toplantısının ardından artık gözler kazanılan seçimle birlikte yeni kabineye çevrilmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın A takımında, yeni kabinede kimler olacak? Türkiye Yüzyılı başlarken ilk bakanlar kurulu nasıl şekillenecek? Dilek Güngör yeni kabineye dair analizini okurlarıyla paylaştı

DİLEK GÜNGÖR
Yeni kabine listesinde kimler olacak? Başkan Erdoğan’ın yeni ’Bakanlar Kurulu’ nasıl şekillenecek?

Türkiye tarihi seçimi atlattı. Recep Tayyip Erdoğan, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak geçen yirmi yıllık iktidar kariyerinde 'yenilmezlik' rekorunu bir kez daha bırakmadı. Tarihteki yerini mühürlemiş oldu.

Sıra ülkeyi yeni yüzyıla taşıyacak kabineye geldi.

Kabine yeni isimlerden mi olacak? Yoksa eski tecrübeli bakanlardan mı? Ülkeyi daha ileriye taşıyacak dinamik bir kadro mu kurulacak?

Yeni kabine listesinde kimler olacak? Başkan Erdoğan’ın yeni ’Bakanlar Kurulu’ nasıl şekillenecek?

Herkesin gözü Ankara'da...

Ortalıkta 'bakan toto'lar havada uçuşuyor.

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Yeni kabine listesinde kimler olacak? Başkan Erdoğan’ın yeni ’Bakanlar Kurulu’ nasıl şekillenecek?

Bunları yazanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş yapış şeklini pek de tanımayanlar... Zira ben bugüne kadar Erdoğan'ın kafasındaki isimleri pek de kimseyle paylaştığına şahit olmadım. O nedenle, öyle listelerde yazılanlar çizilenlere itibar etmeyin. Haa bir ikisi tutabilir o ayrı... Fakat şundan eminim, o konuşulan isimlerin hiçbirine henüz Beştepe'den telefon gelmedi.

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Yeni kabine listesinde kimler olacak? Başkan Erdoğan’ın yeni ’Bakanlar Kurulu’ nasıl şekillenecek?

İsim mevzusunu geçiyorum.

Benim edindiğim bilgiler, bakanlıkların yapısında bir revizyon olacağı yönünde...

Yeni kabine listesinde kimler olacak? Başkan Erdoğan’ın yeni ’Bakanlar Kurulu’ nasıl şekillenecek?

Malum şu anda kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşuyor. Eski sistemde bakanlık sayısı 26'ydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra bazı bakanlıklar birleştirilmişti. Sayı da 16'ya indirilmişti. Kapatılan bakanlıkların görev ve sorumlulukları ilgi alanı en yakın diğer bakanlıklara aktarılmıştı.

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