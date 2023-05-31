Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Yeni Kabinede kimler olacak? | Video

Yeni Kabine ve bakanlar kurulu listesi için heyecan sürüyor. YSK tarafından yayınlanan resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak tekrardan seçildi ve AK Parti 28 Mayıs 2023 seçimlerinden zaferle ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kim soruları yanıt aramakta. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cuma gününe adres verdi. Bu noktada yeni kabine listesi için adı geçen isimler gündemdeki yerini koruyor. İşte 2023 Yeni Kabinede kimler olacak hakkında detaylar.