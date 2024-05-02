Başkan Erdoğan'dan Avrupa Türk toplumuna mesaj: "Milletçe güçlü olmak zorundayız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarına hitap etti. İslam düşmanlığından ırkçılığa, pek çok tehdidin Avrupa'da tırmandığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Avrupa Türk toplumu olarak saflarımızı sıklaştırmalı, her zamankinden daha dinamik, daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla hareket etmeliyiz. Her zaman söylüyorum, biz nerede yaşarsak yaşayalım milletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
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