6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Haber Başkan Erdoğan'dan Avrupa Türk toplumuna mesaj: "Milletçe güçlü olmak zorundayız" | Video
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Türk toplumuna mesaj:

Başkan Erdoğan'dan Avrupa Türk toplumuna mesaj: "Milletçe güçlü olmak zorundayız" | Video

02.05.2024 | 14:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarına hitap etti. İslam düşmanlığından ırkçılığa, pek çok tehdidin Avrupa'da tırmandığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Avrupa Türk toplumu olarak saflarımızı sıklaştırmalı, her zamankinden daha dinamik, daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla hareket etmeliyiz. Her zaman söylüyorum, biz nerede yaşarsak yaşayalım milletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan Avrupa Türk toplumuna mesaj: Milletçe güçlü olmak zorundayız | Video 27:25
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Türk toplumuna mesaj: "Milletçe güçlü olmak zorundayız" | Video 02.05.2024 | 14:49
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi bugün! İşte ele alınacak konular | Video 04:15
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi bugün! İşte ele alınacak konular | Video 02.05.2024 | 09:15
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında öğretmen atamaları için tarih verdi 43:44
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında öğretmen atamaları için tarih verdi 01.05.2024 | 17:18
Hilal Kaplan | Ölümlere sebep olan biri var 03:50
Hilal Kaplan | Ölümlere sebep olan biri var 01.05.2024 | 16:50
Salih Tuna | Yılmaz Erdoğan çöp mü? 04:12
Salih Tuna | Yılmaz Erdoğan çöp mü? 01.05.2024 | 16:47
Dilek Güngör | Maliye’den 7/24 denetim 03:31
Dilek Güngör | Maliye’den 7/24 denetim 01.05.2024 | 16:44
Melih Altınok | Mangal 05:34
Melih Altınok | Mangal 01.05.2024 | 16:39
Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit’i kabul edecek | Video 01:45
Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'i kabul edecek | Video 01.05.2024 | 15:16
1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar... 00:25
1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar... 01.05.2024 | 14:34
Taksim’e girmeye çalışan gruplar, polis barikatına ve polislere böyle saldırdı | Video 01:53
Taksim'e girmeye çalışan gruplar, polis barikatına ve polislere böyle saldırdı | Video 01.05.2024 | 13:00
CHP, DEM ve DİSK’in Taksim provokasyonu! Polise taşlı sopalı saldırı kamerada | Video 20:39
CHP, DEM ve DİSK’in Taksim provokasyonu! Polise taşlı sopalı saldırı kamerada | Video 01.05.2024 | 12:43
İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında 14:13
İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında 01.05.2024 | 12:25
Bakan Yerlikaya: “12 ilde DEAŞ’a yönelik ‘Bozdoğan-34’ operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı” | Video 00:43
Bakan Yerlikaya: “12 ilde DEAŞ’a yönelik ‘Bozdoğan-34’ operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı” | Video 01.05.2024 | 09:41
Sendika temsilcileri Taksim’de! HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan’dan açıklama... 05:21
Sendika temsilcileri Taksim'de! HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'dan açıklama... 01.05.2024 | 08:57
Sivas’ta yıldırım düşen evde hasar oluştu 00:27
Sivas'ta yıldırım düşen evde hasar oluştu 30.04.2024 | 23:03
Kocaeli’de TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi 00:33
Kocaeli'de TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi 30.04.2024 | 23:03
Eskort kavgasında yanlışlıkla kardeşini öldürmüştü: Çok konuşulan olayda, o anların görüntüsü ortaya çıktı! 00:35
Eskort kavgasında yanlışlıkla kardeşini öldürmüştü: Çok konuşulan olayda, o anların görüntüsü ortaya çıktı! 30.04.2024 | 20:06
Son dakika: Başkan Erdoğan: Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum 24:47
Son dakika: Başkan Erdoğan: Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum 30.04.2024 | 20:05
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze birinci gündemimiz 35:23
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze birinci gündemimiz 30.04.2024 | 17:52
11 ilde gerçekleştirilen Bozdoğan 33 Operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı | Video 02:22
11 ilde gerçekleştirilen "Bozdoğan 33" Operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2024 | 14:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA