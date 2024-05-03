6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Çığ altında kalan minibüs 4.5 ay sonra böyle görüntülendi | Video
Çığ altında kalan minibüs 4.5 ay sonra böyle görüntülendi | Video

Çığ altında kalan minibüs 4.5 ay sonra böyle görüntülendi | Video

03.05.2024 | 11:03

Van'da kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı yaklaşık 132 gündür kapalı bulunan Van-Bahçesaray karayolu dün ulaşıma açıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Van'da 22 Aralık 2023 tarihinde yağan kar yağışı ile birlikte düşen çığlar sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 4 aydan bu yana ulaşımın sağlanamadığı yolda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğü'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 ile 5 metreyi bulduğu bölgede 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar büyük titizlikle devam ederken yol dün akşam açıldı. Akşam saati olmasından dolayı araç trafiği bugüne bırakıldı. Sabah 08.00'da araç geçişine izin verilmesiyle Bahçesaraylılar Van'a gelmek için yaklaşık 5 saat süren 250 kilometrelik yol olan Bitlis'in Hizan ilçesi güzergahından kurtuldu.

"ÇIĞ ALTINDA KALAN MİNİBÜS 4.5 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI"
22 Aralık 2023'te düşen çığlardan dolayı kapalı olan Van-Bahçesaray karayolundaki ilk çalışma da 13 Şubat'ta başlatıldı. Çığ riskleri nedeniyle zaman zaman durdurulan çalışmalara rağmen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından 132 gün aradan sonra Van-Bahçesaray yolu dün ulaşıma açıldı. Yaklaşık 4.5 ay kar kütleleri altında kalan minibüs ise karların erimesiyle ortaya çıktı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çığ altında kalan minibüs 4.5 ay sonra böyle görüntülendi | Video 09:32
Çığ altında kalan minibüs 4.5 ay sonra böyle görüntülendi | Video 03.05.2024 | 11:03
Gaziantep’te 2,5 milyon TL değerinde sahte markalı deterjan ele geçirildi | Video 00:26
Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde sahte markalı deterjan ele geçirildi | Video 03.05.2024 | 11:00
1 Mayıs’ta polislere saldıran fenomen Basel yakalandı | Video 00:16
1 Mayıs'ta polislere saldıran fenomen "Basel" yakalandı | Video 03.05.2024 | 11:14
Başakşehir’de servis şoförü trafikte tartıştığı motosikletliye böyle saldırdı | Video 00:37
Başakşehir’de servis şoförü trafikte tartıştığı motosikletliye böyle saldırdı | Video 03.05.2024 | 10:58
Konya merkezli uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama | Video 01:01
Konya merkezli uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama | Video 03.05.2024 | 10:34
Polis ekiplerinden asırlık operasyon: 98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu | Video 00:41
Polis ekiplerinden asırlık operasyon: 98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu | Video 03.05.2024 | 10:22
Boğazına bozuk para kaçan yeğenini Heimlich manevrasıyla kurtardı | Video 02:34
Boğazına bozuk para kaçan yeğenini Heimlich manevrasıyla kurtardı | Video 03.05.2024 | 09:49
Elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangının büyüklüğü gündüz ortaya çıktı | Video 03:50
Elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangının büyüklüğü gündüz ortaya çıktı | Video 03.05.2024 | 10:08
Boğazına bozuk para kaçan yeğenini Heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada | Video 02:34
Boğazına bozuk para kaçan yeğenini Heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada | Video 03.05.2024 | 10:05
Kars’ta jandarmadan terör operasyonu | Video 00:17
Kars’ta jandarmadan terör operasyonu | Video 03.05.2024 | 10:05
Rezidansın 18. katından alt kattaki balkonlara atlayarak polisten böyle kaçtı | Video 00:40
Rezidansın 18. katından alt kattaki balkonlara atlayarak polisten böyle kaçtı | Video 03.05.2024 | 09:49
’Dur’ ihtarına uymadı, polis çarparak böyle durdurdu | Video 00:31
'Dur' ihtarına uymadı, polis çarparak böyle durdurdu | Video 03.05.2024 | 09:37
Beylikdüzü E-5’te işçi servisi devrildi: 13 yaralı | Video 04:41
Beylikdüzü E-5’te işçi servisi devrildi: 13 yaralı | Video 03.05.2024 | 09:01
Adana’da otomobil kahvehaneye girdi! O anlar kamerada | Video 01:39
Adana’da otomobil kahvehaneye girdi! O anlar kamerada | Video 03.05.2024 | 08:59
Niğde - Ankara Otoyolu’nda otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı | Video 08:01
Niğde - Ankara Otoyolu'nda otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 40 yaralı | Video 03.05.2024 | 08:40
77 ilde SİBERGÖZ-37 operasyonu | Video 01:09
77 ilde SİBERGÖZ-37 operasyonu | Video 03.05.2024 | 08:35
Minibüs şoförleri özel servis kiralayan üniversite öğrencilerini darp etti | Video 00:59
Minibüs şoförleri özel servis kiralayan üniversite öğrencilerini darp etti | Video 03.05.2024 | 08:36
Erdemli’de yıldırım düşen evde yangın çıktı 00:44
Erdemli’de yıldırım düşen evde yangın çıktı 03.05.2024 | 00:39
Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti! 07:49
Esra Erol’da sürpriz telefon! Milyonların önünde aşkını böyle itiraf etti! 02.05.2024 | 21:08
ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak | Video 02:26
ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak | Video 02.05.2024 | 16:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA