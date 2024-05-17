Kars’ta ehliyet sınavında 'kameralı' kopyaya suçüstü | Video
Kars’ta ehliyet sınavındaki 1 kişi ile ona dışarıdan kameralı düzenekle kopya veren şüpheli 1 kişi KOM ekiplerince suçüstü yakalandı.
"ÜZERLERİNDEN DÜZENEK ÇIKTI"
KOM ekiplerince suçüstü yakalanan şüphelilerin yapılan üst aramasında kamera, kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
Eski nişanlısını sokakta katletti! | Video 17.05.2024 | 11:34
01:18
Kars’ta ehliyet sınavında 'kameralı' kopyaya suçüstü | Video 17.05.2024 | 10:54
01:28
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 95 gözaltı | Video 17.05.2024 | 10:00
04:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 17.05.2024 | 10:30
02:39
Çöp konteynerine atılan çuvaldan 6 köpek yavrusu çıktı | Video 17.05.2024 | 09:05
02:58
01:50
Küçükçekmece’de 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 17.05.2024 | 08:38
01:02
01:09:37
00:14
Çorum’da silahlı çatışma 16.05.2024 | 18:35
01:10
12:46
06:36
Küçükçekmece'de eski nişanlı dehşeti | Video 16.05.2024 | 14:32
04:21
05:12
05:09
00:59
Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi | Video 16.05.2024 | 14:33
04:15
01:46
Savaş uçağının sesini deprem sanan esnaf emekleyerek kaçmaya çalıştı | Video 16.05.2024 | 14:33
01:45
Kardeşiyle anlaşmazlık yaşadı, aile apartmanında kameraları kırdı | Video 16.05.2024 | 14:32