Video Yaşam Antalya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı | Video
Antalya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı | Video

Antalya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı | Video

17.05.2024 | 16:38

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6’sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 14 Mayıs Salı günü eş zamanlı operasyon düzelendi. Operasyonda 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı.

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