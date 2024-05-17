Müge Anlı’da çözülen Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Aşıklar sorguda birbirine düştü! | Video
Türkiye, Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayetinin ayrıntıları ile sarsıldı! 56 gündür kayıp olan adamın, eski eşinin sevgilisi aynı zamanda en yakın arkadaşı olan Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı! Emine Karabulut, kan donduran cinayeti Müge Anlı'da anlattı! Ancak yasak aşk yaşayan ikili emniyetteki sorgularında birbirlerini suçlayınca kafalar karıştı: Katil arkadaşı mı oğlu mu!
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