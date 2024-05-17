Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı | Video
Uşak’ta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan tekstil deposuna sıçradı. Yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.
Olay yerine çok sayıda Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekipleri ve Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilirken, fabrikada çıkan yangın kısa sürede yan tarafında bulunan tekstil deposuna sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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