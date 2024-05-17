Video Yaşam Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı | Video
Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı | Video

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı | Video

17.05.2024 | 15:17

Uşak’ta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan tekstil deposuna sıçradı. Yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.

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Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekipleri ve Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilirken, fabrikada çıkan yangın kısa sürede yan tarafında bulunan tekstil deposuna sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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