Video Yaşam Adana'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi | Video
Adana'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi | Video

Adana'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi | Video

17.05.2024 | 13:55

Adana’nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza Karacaoğlan Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. İsmail Akıllıoğlu yönetimdeki hafif ticari araç ile Nasır Elibeydi yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.

Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.
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