Adana'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi | Video 17.05.2024 | 13:55 Adana’nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, kaza Karacaoğlan Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. İsmail Akıllıoğlu yönetimdeki hafif ticari araç ile Nasır Elibeydi yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.