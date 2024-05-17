Adana'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi | Video
Adana’nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.
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