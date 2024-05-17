Husumetlisinin evine ve iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı | Video
Samsun'da aralarında husumet bulunan bir kişinin aynı akşam hem evine hem de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan E.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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