Video Yaşam Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

17.05.2024 | 12:37

Isparta’da otomobil ile 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün gece saatlerinde Isparta Yalvaç Görgübayram mahallesi Orman Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. Ö. idaresindeki otomobil dönüş yaptığı esnada aynı cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Mert U. (17) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Furkan Y. (20) ve Onur Ç. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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