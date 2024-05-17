Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
Isparta’da otomobil ile 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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