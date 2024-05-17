Eski nişanlısını sokakta katletti! | Video

İstanbul Küçükçekmece’de kaldırımda yürüyen 28 yaşındaki Bahar Kaban ayrılığı kabul etmeyen eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından vurularak öldürüldü. Genç kadının Haziran ayında düğününün olacağı öğrenilirken şüpheli eski nişanlının kadını takıntı haline getirdiği ve hala nişanlıymış gibi davrandığı ortaya çıktı. Gökhan Y.’nin bir hafta önce açtığı sosyal medya hesabında genç kızla ilişkileri devam ediyormuş; “İlk tanışmamız, gezmelerimiz” gibi paylaşımlar yaptığı görüldü.