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Tekirdağ’da 2 organizatör, 9 kaçak göçmen yakalandı | Video

Tekirdağ’da 2 organizatör, 9 kaçak göçmen yakalandı | Video

17.05.2024 | 12:37

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince kaçak göçmenlerle mücadelede jandarmadan kaçmaya çalışan 2 araçtaki 2 organizatör ve 9 kaçak göçmen yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mücadelede Şube Müdürlüğü ekiplerince Saray ilçesi Sefaalan mahallesinde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Kaçak göçle mücadelede şok pusu faaliyeti esnasında İstanbul istikametinden Saray istikametine seyreden 2 araç durdurulmaya çalışıldığı sırada araçlar kaçmak için manevra yaptı. Menevra esnasında jandarma timleri müdahalede bulunarak araçları durdurdu.

ORMANA KAÇTILAR
Durdurulan araç içerisindeki göçmenler bunun üzerine ormanlık alana kaçtı. Olay yerine gönderilen takviye ekiplerle arazide yapılan arama sonucu 2 araç 2 organizatör (Türk vatandaşı) Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Araçlar trafikten men edilerek otoparka çekildi. Göçmen şahıslar işlemlere müteakip Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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