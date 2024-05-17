Tekirdağ’da 2 organizatör, 9 kaçak göçmen yakalandı | Video
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince kaçak göçmenlerle mücadelede jandarmadan kaçmaya çalışan 2 araçtaki 2 organizatör ve 9 kaçak göçmen yakalandı.
ORMANA KAÇTILAR
Durdurulan araç içerisindeki göçmenler bunun üzerine ormanlık alana kaçtı. Olay yerine gönderilen takviye ekiplerle arazide yapılan arama sonucu 2 araç 2 organizatör (Türk vatandaşı) Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Araçlar trafikten men edilerek otoparka çekildi. Göçmen şahıslar işlemlere müteakip Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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