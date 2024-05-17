Video Yaşam Avcılar’da refüje çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu: Feci kaza anı kamerada | Video
Avcılar’da refüje çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu: Feci kaza anı kamerada | Video

Avcılar’da refüje çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu: Feci kaza anı kamerada | Video

17.05.2024 | 13:11

Avcılar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kurye refüje çarparak yola savruldu. Motosikletli kuryenin kaza anı ise aynı yönde seyir halinde olan başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Avcılar Ispartakule Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvarda seyir halinde olan bir 34 DGR 892 plakalı motosikletli kurye, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Bünyamin Büyük, "Biz seyir halinde gidiyorduk. Benim arkamda trafik vardı zaten. Ben o esnada yavaşladım. Önümdeki kazayı gördüm. Benim arabamda da kamera vardı kazayı görüntüledi. Hafif yalpaladı ama hızlı girdi. Köşeye vurduktan sonra takla atmaya başladı. Sürücünün alkollü olduğunu söylüyorlar. Bende hemen müdahale ettim. Baktım bilinci açık. Duyuyor ama hareket edemiyor. Ambulans gelebilmesi için trafiği açmaya çalıştık" dedi.

KAZA ANI KAMERADA
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet sürücüsünün kaza anı aynı yönde seyir halinde olan bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli kuryenin sola dönmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulduğu görülüyor.

Kaza sonrası motosiklet çekici ile yoldan kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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