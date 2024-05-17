Avcılar’da refüje çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu: Feci kaza anı kamerada | Video
Avcılar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kurye refüje çarparak yola savruldu. Motosikletli kuryenin kaza anı ise aynı yönde seyir halinde olan başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.
Kazayı gören Bünyamin Büyük, "Biz seyir halinde gidiyorduk. Benim arkamda trafik vardı zaten. Ben o esnada yavaşladım. Önümdeki kazayı gördüm. Benim arabamda da kamera vardı kazayı görüntüledi. Hafif yalpaladı ama hızlı girdi. Köşeye vurduktan sonra takla atmaya başladı. Sürücünün alkollü olduğunu söylüyorlar. Bende hemen müdahale ettim. Baktım bilinci açık. Duyuyor ama hareket edemiyor. Ambulans gelebilmesi için trafiği açmaya çalıştık" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet sürücüsünün kaza anı aynı yönde seyir halinde olan bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli kuryenin sola dönmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulduğu görülüyor.
Kaza sonrası motosiklet çekici ile yoldan kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:07
01:15
00:36
Tekirdağ’da 2 organizatör, 9 kaçak göçmen yakalandı | Video 17.05.2024 | 12:37
02:47
Binada yangın dehşeti! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 17.05.2024 | 11:38
00:36
Eski nişanlısını sokakta katletti! | Video 17.05.2024 | 11:34
01:18
Kars’ta ehliyet sınavında 'kameralı' kopyaya suçüstü | Video 17.05.2024 | 10:54
01:28
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 95 gözaltı | Video 17.05.2024 | 10:00
04:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 17.05.2024 | 10:30
02:39
Çöp konteynerine atılan çuvaldan 6 köpek yavrusu çıktı | Video 17.05.2024 | 09:05
02:58
01:50
Küçükçekmece’de 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 17.05.2024 | 08:38
01:02
01:09:37
00:14
Çorum’da silahlı çatışma 16.05.2024 | 18:35
01:10
12:46
06:36
Küçükçekmece'de eski nişanlı dehşeti | Video 16.05.2024 | 14:32
04:21
05:12