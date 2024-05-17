Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın | Video
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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