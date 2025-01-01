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Giriş Tarihi: 01.01.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:06

Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde tarihi görüntüler: Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz

TÜGVA öncülüğünde Milli İrade Paltformu tarafından STK'ların katılımıyla yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen tarihi mitinge yoğun bir katılım gerçekleşti. On binlerce katılımcı, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla Gazze'deki soykırımı protesto etti. İşte tarihi mitingden kareler...

AA
Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde tarihi görüntüler: Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılan eyleme katılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı.

Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde tarihi görüntüler: Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz

Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Galata Köprüsü'nde Gazze buluşması! Karanlık günlere 'bir güneş doğacak' | Video

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Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde tarihi görüntüler: Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nden köprüye yürüyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yer aldı.

Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde tarihi görüntüler: Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz

"DÜN AYASOFYA, BUGÜN EMEVİ, YARIN AKSA..."

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde tarihi görüntüler: Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.

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