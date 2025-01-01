Giriş Tarihi: 01.01.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
12:06
Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde tarihi görüntüler: Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz
TÜGVA öncülüğünde Milli İrade Paltformu tarafından STK'ların katılımıyla yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen tarihi mitinge yoğun bir katılım gerçekleşti. On binlerce katılımcı, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla Gazze'deki soykırımı protesto etti. İşte tarihi mitingden kareler...