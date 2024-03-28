Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
09:59
Yüreklere dokunan klip! Bir gün gitsen bile hatıran yeter... - Yüksel Aytuğ yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, AK Parti'nin yerel seçim çalışmaları kapsamında hazırladığı "Hatıran yeter" adlı reklam filmine değindi. Söz konusu görüntülerin, 20 yıllık süreçte belediyecilik ve kamu hizmetleri açısından İstanbul'un nerelerden nerelere geldiğini önümüze serdiğini belirten Yüksel Aytuğ, "Bu film, AK Partilileri daha büyük bir aşkla liderlerine bağlıyor." dedi.