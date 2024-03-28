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Haberler Galeri Yüreklere dokunan klip! Bir gün gitsen bile hatıran yeter... - Yüksel Aytuğ yazdı
Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 09:59

Yüreklere dokunan klip! Bir gün gitsen bile hatıran yeter... - Yüksel Aytuğ yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, AK Parti'nin yerel seçim çalışmaları kapsamında hazırladığı "Hatıran yeter" adlı reklam filmine değindi. Söz konusu görüntülerin, 20 yıllık süreçte belediyecilik ve kamu hizmetleri açısından İstanbul'un nerelerden nerelere geldiğini önümüze serdiğini belirten Yüksel Aytuğ, "Bu film, AK Partilileri daha büyük bir aşkla liderlerine bağlıyor." dedi.

Yüreklere dokunan klip! Bir gün gitsen bile hatıran yeter... - Yüksel Aytuğ yazdı

Yüksel Aytuğ'un kçşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Seçim sürecinde ekranlardan pek çok propaganda filmi, şarkı, klip geçti. Ama bana soracak olursanız, hiçbiri AK Parti'nin "Hatıran Yeter" filmi kadar insanları etkilemedi, yüreklere dokunmadı.

Yüreklere dokunan klip! Bir gün gitsen bile hatıran yeter... - Yüksel Aytuğ yazdı

Ferdi Tayfur'un en iyi bestelerinden biri olan ve içinde "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" sözleri geçen şarkı bugüne kadar Ferdi Tayfur ile birlikte Sibel Can'dan Zakkum grubuna kadar pek çok sanatçı ve topluluk tarafından yorumlanmıştı.

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Yüreklere dokunan klip! Bir gün gitsen bile hatıran yeter... - Yüksel Aytuğ yazdı

AK Parti tarafından hazırlatılan "Hatıran Yeter" filmi ise günümüzden 1994'e kadar zamanı geri sarıyor. Bu 20 yıllık süreç içinde belediyecilik ve kamu hizmetleri açısından İstanbul'un nerelerden nerelere geldiğini son derece çarpıcı görüntüler eşliğinde önümüze seriyor.

Yüreklere dokunan klip! Bir gün gitsen bile hatıran yeter... - Yüksel Aytuğ yazdı

Şehrin orta yerinde tankerin ardında bidonlarla su bekleyenler, izbe hastanenin bir odasına yığılan lohusalar ve bebekleri derken, zaman 1994'e geldiğinde kamera, pencerenin dışındaki bir seçim afişini kadraja alıyor.

Yüreklere dokunan klip! Bir gün gitsen bile hatıran yeter... - Yüksel Aytuğ yazdı

O afişte Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkan adaylığını duyuran şu slogan yazıyor: "İstanbul emin ellere..." Aynı anda şarkının o vurucu nakaratı duyuluyor: "Bir gün gitsen bile hatıran yeter..."

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