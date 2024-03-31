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Haberler Galeri Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Zonguldak seçim sonuçları takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:40

Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Zonguldak seçim sonuçları takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanıyor. İl, ilçe ve beldelerdeki yerel yöneticilerin belirlendiği seçime ilişkin; Zonguldak'ta seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Aşağıda yer alan Zonguldak seçim sonuçları ekranı üzerinden hangi adayın yüzde kaç oy aldığını görebilir, ilçe ilçe sorgulama yapabilirsiniz. İşte YSK Zonguldak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

Zonguldak seçim sonuçları! YSK Zonguldak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Zonguldak yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları ile takip ediliyor. Milyonlarca seçmenin oyuyla yerel yöneticilerin belirlendiği seçimlere dair, seçimi kim kazandı sorusu cevap arıyor. Seçim sonrası oy sayımı tamamlandığında 81 il gibi Zonguldak seçim sonuçları da belli olacak. Aşağıdaki ekran üzerinden il il ilçe ilçe arama yaparak Zonguldak seçim sonuçları hakkında canlı ve anlık verilere ulaşabilirsiniz.

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Zonguldak seçim sonuçları ekranı üzerinden il ve ilçe bazında arama yaparak canlı verilere ulaşabilirsiniz.

Zonguldak seçim sonuçları! YSK Zonguldak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ömer Selim Alan

CHP: Tahsin Erdem

İYİ Parti: Kaya Adanır

DEM Parti: Ceylan Turğut

Yeniden Refah: Kenan Zeren

Zonguldak Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Zonguldak seçim sonuçları! YSK Zonguldak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Zonguldak'ta ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Zonguldak Merkez Seçim Sonuçları

Alaplı Seçim Sonuçları

Çaycuma Seçim Sonuçları

Devrek Seçim Sonuçları

Gökçebey Seçim Sonuçları

Karadeniz Ereğli Seçim Sonuçları

Kilimli Seçim Sonuçları

Kozlu Seçim Sonuçları

Zonguldak seçim sonuçları! YSK Zonguldak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Zonguldak'ta AK Parti Ömer Selim Alan, CHP Tahsin Erdem, İYİ Parti Kaya Adanır, DEM Parti Ceylan Turğut, Yeniden Refah Kenan Zeren ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Zonguldak seçim sonuçları! YSK Zonguldak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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