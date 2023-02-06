Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! 7.4'lük deprem sonrası çok acı görüntüler
Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 12:13

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! 7.4'lük deprem sonrası çok acı görüntüler

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha doğru saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. AFAD'dan ve Başkan Yarcımcısı Fuat Oktay'dan son dakika açıklamaları gelirken depremde ölü ve yaralı sayısı da paylaşıldı. Deprem bölgesinden görüntüler ve son dakika bilgileri SABAH'ta. İşte depreme ilişkin gelen sıcak haberler

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem! 7.4’lük deprem sonrası çok acı görüntüler

Son dakika deprem haberleri: Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güncel can kaybı sayısı 76 olarak belirlenirken müdahale edilen çok sayıda göçük olması nedeniyle rakamın değişmesinden endişe ediliyor.

Kahramanmaraş depremi yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından çevre illerde yoğun artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapıldı.

Depremin etkilediği birçok ilden çarpıcı görüntüler gelirken deprem anı ve sonrasına dair çok önemli bilgiler aktarıldı. Depremin en büyüğü 6.6 gibi yıkıcı olan 66 kadar artçı deprem yaşandı. Göçük altında kalanlar, kurtarılanlar söz konusu. Deprem bölgelerine bakanlar ve valiler görevlendirilerek yönlendirildi. İşte Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa gibi birçok ilden gelen son dakika deprem bilgileri...

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem! 7.4’lük deprem sonrası çok acı görüntüler

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ:

12:11 Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü: Bakanlığımız bünyesindeki yurtlarda herhangi bir yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalan herhangi bir gencimizin bulunmadığı tespit edilmiştir

11:51 Bakan Koca: 81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay'dan yürütüyoruz.

11:47 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Maalesef 3 şehidimiz ve yaralılarımız var. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık.

11:38 Deprem bölgesinde artçılar olmaya devam ediyor. Yıkılan ve hasar gören binaların çevresinde bulunan vatandaşlara uyarılar yapıldı.

11.10 Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

11.00 Başkan Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti.

10.30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Bu korkunç depremin ardından müttefik Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz"

09:56 Fuat Oktay'dan açıklama: Çok geniş bir bölgeyi etkileyen deprem söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı hem takip ediyor hem yönetiyor. Bakanlarımız depremden etkilenen illere görevlendirildi.

"284 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ"

Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Hatay'da 4, Osmaniye'de 20, Adıyaman'da 13, Diyarbakır'da 14, Kilis'te 8, Malatya'da 47 olmak üzere 284 vefat 2 bin 300 yaralı vatandaşımız var.

09:54 Deprem Suriye'yi de etkiledi. Yapılan son değerlendirmeye göre Suriye Sağlık Bakanlığı "Depremde en az 237 kişi öldü, 639 kişi yaralandı" açıklamasını yaptı

09:29 Kilis Valiliği: "49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır."

09:15 Serinyol ilçesinde askeri birliğe ait binanın çöktüğü ifade edildi

09:03 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, il merkezinde 49 bina olmak üzere toplamda 65 binanın yıkıldığını söyledi. Esenevler Mahallesi'nde 11 katlı bir bina da yıkıldı. Binada arama-kurtarma çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra askerler de katıldı.

08:28 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şimdiye kadar 50 artçı sarsıntı meydan geldi."

08:18 İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 ilin valisi (Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa) ile görüşerek son durumla ilgili bilgi aldı.

08:05 Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu."

76 CAN KAYBI VAR

08:01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem! 7.4’lük deprem sonrası çok acı görüntüler

07:45 Bölgede şu an toplam 70'ün üzerinde can kaybı var

07:32 Kahramanmaraş Valisi: Şu an yıkılan bina veya ölü-yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi

07:30 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."

07:15 AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), depremin ardından en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! İşte depremin merkez üssü Pazarcık'tan görüntüler... | Video

07:11 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır" dedi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem! 7.4’lük deprem sonrası çok acı görüntüler

BAŞKAN ERDOĞAN SÜRECİ YÖNETİYOR VE TAKİP EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Ardından 9 ilin valileriyle de görüşen Erdoğan çalışmalarla ilgili tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem! 7.4’lük deprem sonrası çok acı görüntüler

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek acı haberi verirken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

SON DAKİKA