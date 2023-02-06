SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem! 7.4’lük deprem sonrası çok acı görüntüler

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ:



12:11 Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü: Bakanlığımız bünyesindeki yurtlarda herhangi bir yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalan herhangi bir gencimizin bulunmadığı tespit edilmiştir

11:51 Bakan Koca: 81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay'dan yürütüyoruz.



11:47 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Maalesef 3 şehidimiz ve yaralılarımız var. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık.

11:38 Deprem bölgesinde artçılar olmaya devam ediyor. Yıkılan ve hasar gören binaların çevresinde bulunan vatandaşlara uyarılar yapıldı.

11.10 Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.



11.00 Başkan Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti.



10.30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Bu korkunç depremin ardından müttefik Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz"



09:56 Fuat Oktay'dan açıklama: Çok geniş bir bölgeyi etkileyen deprem söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı hem takip ediyor hem yönetiyor. Bakanlarımız depremden etkilenen illere görevlendirildi.

"284 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ"

Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Hatay'da 4, Osmaniye'de 20, Adıyaman'da 13, Diyarbakır'da 14, Kilis'te 8, Malatya'da 47 olmak üzere 284 vefat 2 bin 300 yaralı vatandaşımız var.

09:54 Deprem Suriye'yi de etkiledi. Yapılan son değerlendirmeye göre Suriye Sağlık Bakanlığı "Depremde en az 237 kişi öldü, 639 kişi yaralandı" açıklamasını yaptı

09:29 Kilis Valiliği: "49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır."

09:15 Serinyol ilçesinde askeri birliğe ait binanın çöktüğü ifade edildi

09:03 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, il merkezinde 49 bina olmak üzere toplamda 65 binanın yıkıldığını söyledi. Esenevler Mahallesi'nde 11 katlı bir bina da yıkıldı. Binada arama-kurtarma çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra askerler de katıldı.

08:28 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şimdiye kadar 50 artçı sarsıntı meydan geldi."

08:18 İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 ilin valisi (Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa) ile görüşerek son durumla ilgili bilgi aldı.

08:05 Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu."

76 CAN KAYBI VAR

08:01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.