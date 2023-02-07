Video Haber AFAD Başkanı Sezer: "Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921’e yükseldi" | Video
AFAD Başkanı Sezer:

AFAD Başkanı Sezer: "Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921’e yükseldi" | Video

07.02.2023 | 06:22

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, “Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921’e yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 15 bin 834” dedi.

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AFAD Başkanı Yunus Sezer merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depreme ilişkin, son durumu paylaştı. 243 tane artçı deprem meydana geldiğini ifade eden Sezer, "Bölgede bakanlarımızın koordinasyonunda 30 valimiz ve 47 kaymakamımız her il ve ilçede görev yapmaktadır. Bölgede 16 bin 400 arama kurtarma ve destek personelimiz çalışma yapmaktadır. Hava koridoruyla sürekli afet bölgelerine bu personellerimiz hava alanlarından taşınmakta hem kara hem de hava yoluyla. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artışlar var. Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921'ya yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 15 bin 834" diye konuştu.

Şu ana kadar 65 ülkeden yardım ve destek talebi geldiğini belirten Sezer, "16 bin 400 personelimiz ile yabancı ülkelerden gelen personellerle beraber şu anda afet bölgelerinde yoğun bir çalışma var. Diğer taraftan da kış şartlarından dolayı çadır hem de barınma ihtiyaçları için diğer barınma malzemelerini de bir şekilde sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. Şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme afet bölgesine gönderilmiş durumda. Havanın müsaade ettiği ölçüde hava koridorunu da daha aktif bir şekilde kullanarak tüm arama kurtarma personellerimizi de oraya göndermeyi düşünüyoruz. 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemelerimiz gönderilmiş durumda. Şu an kadar Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza ait yatakhanelerde vatandaşlarımız misafir edilmektedir. İkram araçları ve mobil mutfaklarımızla birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarımız afet bölgesinde. Ülkemizin bütün imkanlarını afet bölgesine Adana'dan Gaziantep'ten Malatya'ya kadar havaalanlarımız kullanılarak buradaki personel sayılarımızı takviye ettiğimizi ve sahada arama kurtarma faaliyetlerini devam ettirdiğimizi belirtmek istiyorum. Yıkılan bina sayımız ihbarlar sonucunda ortay konulan sayı bu. Bunları bire bir teyit ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın en son teyit ettiği oranda yıkılan bina sayımız var" ifadelerini kullandı.

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