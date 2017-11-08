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’tan AİHM yargıcı çıktı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017
ByLock’tan AİHM yargıcı çıktı

/PDY'nin mesajlaşmalarının çözümlemeleri bir bir soruşturma dosyalarına ekleniyor.

AİHM'DEN TAZMİNAT PLANI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren son ByLock yazışmasından FETÖ nedeniyle üniversitedeki görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Eser Karakaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tek Türk yargıç olarak görev yapan eşi çıktı. İki FETÖ şüphelisi arasında darbeden aylar önce gerçekleşen ByLock yazışmasında Işıl Karakaş'ın bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dershane mağduriyeti ile ilgili bir tazminat kararı çıkarılması için acele edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

'GİTMEDEN YETİŞTİRELİM'
Soruşturma dosyasında yerini alan görüşmede şu ifadeler geçiyor: "Hemen başlatalım abi. Sebebi de şu dönemin Türkiye temsilcisi Eser Karakaş'ın hanımıymış. Görev süresi dolmadan yetiştirelim diyorlar. Ve de içi en çok dolu dosya. 'Dershanelerin maddi mağduriyeti' bir tazminat çıkarsa çok etkili olur deniyor."

FETÖ'deki kirli çarkı tek tek anlattı

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ByLock’tan AİHM yargıcı çıktı
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