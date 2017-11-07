FETÖ'deki kirli çarkı tek tek anlattı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, eski 4 polis memuru ile 1 öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, görevinden ihraç edilen tutuklu sanıklar polis memuru S.D, komiser yardımcısı İdris Ulaş, tutuksuz sanıklar emniyet müdürü A.Ö. ve açığa alınan öğretmen H.D. ile yakınları ve avukatları katıldı.

Osmaniye'de tutuklu bulunan emniyet amiri İrfan Kaplan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunması ile başlayan duruşma, sanık savunmalarıyla devam etti.

Etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık S.D, FETÖ ile lise döneminde dershaneye giderken tanıştığını söyledi.

"BİZİM SEÇTİĞİMİZ KİŞİ İLE EVLENECEKSİNİZ DEDİLER"

Üniversitede, örgütün evlerinde kaldığını anlatan S.D, "Okul bittikten sonra Rize'de öğretmenlik yapmamı istediler. Bir ay kadar Rize'de kaldım. Daha sonra beni kabul etmeyeceklerini söyleyince polis olmaya karar verdim." diye konuştu.

Sanık S.D, üniversite son sınıfta iken kendilerine "abiler" tarafından birtakım talimatlar verildiğini aktararak, "Bize 'en az 2 yıl evlenmeyin sonrasında bizim seçtiğimiz kişi ile evleneceksiniz.' dediler. Ama ben eşimle o dönemde evlenme kararı almıştım. Bu nedenle bu talimatlarına uymadım. Zaten Rize'de de okula ya da dershaneye alınmamam bu nedenle oldu. Eşim cemaatten olmadığı için benim orada çalışmamı istemediler." ifadesini kullandı.

"17-25 ARALIK SÜRECİNDEN SONRA GRUPLAR KÜÇÜLDÜ"

İstanbul'da polis okuluna başladığında sınıf öğretmenliği okuyan bir üniversite öğrencisinin kendisini bularak takip ettiğini kaydeden S.D, şunları söyledi:

"Okul bittikten sonra Elazığ'a tayin oldum. Orada beni Şener isminde valilikte çalışan polis memuru karşıladı. Orada ilk onunla irtibat kurdum. Sonrasında Kürtçe de bildiğim için beni 2012'de İstihbarat Şube'nin PKK masası olan birime verdiler. Orada telefon dinlemeleri yapıyorduk. İstihbarat şubesi ile bir eczacı ilgileniyordu. Sohbetleri bize Naim söylerdi. Ondan talimat alırdık. 17-25 Aralık sürecinden sonra gruplar küçüldü. İnsanların birbirini fazla tanımaması için daha dar kapsamda 2-3 kişilik sohbet grupları oluşturuldu."

Sanık S. D, 2015'te Bolu'nun Göynük ilçesine atandığını burada öğretmen olarak çalışan Asım kod isimli kişinin kendisine "eagle" isimli uygulama üzerinden ulaştığını, 15 Temmuz darbe girişimi oluncaya kadar çalıştığı ilçede, Asım isimli kişi ile ayda bir defa buluştuğunu ifade etti.

BYLOCK'U EŞLERİNİN TELEFONLARINA YÜKLEMİŞLER

Elazığ'da çalıştığı dönemde Naim isimli eczacı ile sürekli irtibat içinde olduklarını anlatan S.D, şunları söyledi:

"Elazığ'da bulunduğum 17-25 Aralık döneminden sonra haberleşmek için bir süre 'Kakao Talk' isimli programı kullandık. 2014 yılında 'Bylock' isimli programı Naim Sert isimli şahıs bluetooth üzerinden gönderip kurdu. Ben o dönemde telefonların dinlendiği masada görevliydim. Naim, bizim dinleme yaptığımız bir kişi ile ilgili operasyon yapılacağını bu nedenle bizim de sorgulanabileceğimizi söyleyerek ByLock'u kaldırmamızı istedi. Programı yedekleyerek SD karta aktardık. Sonra operasyon yapılmayınca tekrar kurduk. O ara dönemde programı eşlerimizin telefonlarına yükledik. ByLock'u istihbarat şubede çalışan herkes gibi Naim de eşinin telefonuna yükledi. Talimatlar buradan geliyordu."

"EŞİM BENİM BÖYLE GİZLİ BİR UYGULAMA KULLANDIĞIMI ANLAMADI"

"Eşimin telefonundan çıkan ByLock'u ben kullandım. Bu şekilde talimat vermişlerdi." diyen sanık, "Karışıklık olmaması için eşimin telefonunda 'HTCCNM4448' ve 'SLHCNM4448' olarak da kayıtlar yaptım. Kullandığımız programın simgesi bazen 'Gmail' bazen 'facebook' bazen de farklı uygulamaların arayüzleri gibi gözüküyordu. Bu nedenle eşim benim böyle gizli bir uygulama kullandığımı anlamadı. Ama eşimin benim cemaatle irtibatlı olduğumdan haberi vardı." şeklinde konuştu.

Naim'in ByLock'un MİT tarafından deşifre edildiğini söylemesi üzerine 2015 yılının 6 ya da 7'inci ayından itibaren "eagle" isimli uygulamayı kullanmaya başladıklarını söyleyen S.D, ayrıca "eagle" ile birlikte telefonda bulunan mesajlaşma geçmişlerini kalıcı bir şekilde temizlediği söylenen "cta" isimli bir temizleme uygulaması da kullanmaya başladıklarını kaydetti.

"EŞLERİNİZ VE AKRABALARINIZ ADINA HESAP AÇIP BANK ASYA'YA DESTEK OLUN"

Bank Asya ile ilgili destek talebinin kendilerine "eagle" üzerinden gönderilen mesajla bildirildiğini de ifadelerine ekleyen S.D, "Bize, destek olmak amacıyla bankaya para yatırma talimatı verildi. Hatta 'Eşleriniz ve yakınlarınız adına hesap açın, oralara para yatırın.' dendi. Ben para yatırmadım. Ama birçok kişinin bu şekilde bankaya destek olduğunu biliyorum." dedi.

Sanık, üniversite okuduğu dönemde aynı evde kaldığı diğer örgüt üyelerinin şu anda ne iş yaptıklarını, emniyet teşkilatında tanıdığı örgüt üyelerinin isimlerinin yazılı olduğu ve örgütle ilgili daha birçok bilginin yer aldığı defteri mahkeme heyetine sunarak, "15 Temmuz olunca FETÖ'nün gerçek yüzünü gördüm ve telefonumdaki tüm programları tek tek kaldırdım. Hem size verdiğim defterde hem de burada her şeyi eksiksiz olarak anlattım. Bu nedenle etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Sanıklar İrfan Kaplan ile İdris Ulaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanık S.D'yi adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve sanıklar ile avukatlarının, HTS ve ByLock raporlarına karşı savunma hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.