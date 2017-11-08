Genelkurmay'dan Sözcü'ye jet yalanlama

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği" iddiasına yanıt verildi.

Verilen yanıtla 10 Kasım'da toplumun hassasiyetlerini kaşıyarak provokasyona imza atmaya çalışan Sözcü gazetesi yalanlandı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk imzalı haberde, 10 Kasım törenleri sırasında televizyon kanallarının çekim yapmasının yasaklandığı yalanı yer almıştı.





Haberde "En az 10 yıldır, haberleri Anıtkabir'den sunuyorduk. Yayın sırasında vatandaşlarımızla röportaj yapıyor, bunu da canlı olarak yayınlıyorduk. Ancak bu yıl haberlerin Anıtkabir'den sunulmasına, röportajlar yapılmasına izin verilmedi. Gerekçesini sorduğumuzda 'Komutanlarımız böyle uygun buldu' demekle yetinildi. Açıkcası şahsım ve kanalımız adına böyle bir yasaktan dolayı büyük üzüntü duydum." sözleriyle isim verilmeden bir iftiraya da yer verildi. Sözcünün bir operasyonu daha elinde patladı.





GENELKURMAY YALANLADI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Her yıl 10 Kasım tarihinde düzenlenen Atatürk'ü anma törenleri kapsamında yayın kuruluşlarının taleplerine istinaden Anıtkabir'de çekim yapma izni verilmektedir. Bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak düzenlemeye istinaden yayın yapma izni verilmiştir. Resmi tören sonrasında ve akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekim ve haberler ise halen değerlendirme aşamasındadır."





