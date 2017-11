Verilmeyecek hesabım yok

Başbakan Binali Yıldırım, dün, özel uçak "CAN" ile saat 11.45'te resmi ziyarette bulunacağı ABD'ye gitti. ABD ziyaretinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, ABD ile Türkiye arasında bir süre önce askıya alınan vize işlemlerinin ziyaret öncesinde sınırlı da olsa başlamış olmasının olumlu bir adım olarak mütalaa edilebileceğine belirtti. ABD'nin, Türkiye'nin bunun karşılığında "güvence verdiğine ilişkin" iddiasına ise "Güvence vermek veya istemek hukuk devleti ilkelerine uymaz" cevabını verdi. Esenboğa Havalimanı'ndaki toplantıda Paradise Papers dosyasında oğullarının off-shore hesaplarının bulunduğu ilişkin yer alan iddialara da, "Gizli hiçbir şey yok, algı oluşturmaya çalışıyorlar" yanıtını verdi.



ABD Başkanı Donald Trump'un Uzakdoğu ziyaretinde olduğunu hatırlatan Yıldırım, yarın Pence ile başkan vekili olarak görüşeceklerini, ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel konularda yaşanan gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacaklarını vurguladı. Yıldırım, "Özellikle Türkiye-ABD arasındaki Suriye, Irak meseleleri, FETÖ konusundaki ABD ile ilgili taleplerimiz ve bu konuda bundan sonraki aşama, kapsamlı bir şekilde dile getirilecek. Ayrıca PYD/YPG ve DEAŞ ile mücadele konusunda da aramızda mevcut olan bazı sorunları açıklıkla, iki müttefikin hukukuna uygun bir şekilde ele almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ABD ile Türkiye arasında bir süre önce askıya alınan vize işlemlerinin ziyaret öncesinde sınırlı da olsa başlamış olmasının olumlu bir adım olarak mütalaa edilebileceğine dikkati çeken Yıldırım, ziyaretin iki ülke ilişkilerini bulunduğu düzeyden daha ileri düzeye taşınmasına vesile olması temennisinde bulundu. Yıldırım, iki ülke arasında karşılıklı yargılamaların devam ettiğini hatırlatıp, "vizedeki kısıtlamanın da ABD'ye verilen güvence karşılığında kaldırıldığı" yönündeki iddialara, "Her iki ülkede hukuk devleti kurallarına göre işlem ifa edilmektedir. O bakımdan ABD'ye güvence vermek veya onların bize güvence vermesini istemek gibi bir müzakere, hukuk devlet ilkelerine uymaz" sözleriyle yanıt verdi.Başbakan Binali Yıldırım, Paradise Papers dosyasında oğullarının off-shore hesaplarının bulunduğu ilişkin yer alan iddialara da basın toplantısında cevap verdi. Yıldırım şöyle konuştu: "Siyasete başlayınca da işlerimi evlatlarıma bıraktım. Siyasete başlarken çocuklarıma tavsiyem oldu; devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız, devletin bankalarından hiçbir kaynak kullanmayacaksınız... Denizcilik küresel bir iştir, dünyanın her yerinde iş yapıyorlar. Bunun gizli saklı bir tarafı yok, burada iş çeviriyorlarmış gibi benim fotoğrafımı da basarak bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. (...) Bunlar açık seçik faaliyet gösteren şirketlerdir. Bu gazete (Cumhuriyet) bunu 2008'den bu yana sürekli gündeme getiriyor, Şimdi de aynı haberi tekrar büyük bir iş, büyük bir usulsüzlük, yanlışlık bulmuş gibi servis ediyorlar. Çocuklarımın dokunulmazlığı yok. Buradan davet ediyorum, her türlü soruşturma, gerek mali yönden gerek hukuki yönden yapılabilir. Bunu özellikle de istiyorum.FETÖelebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili de konuşan Yıldırım, "İade konusunda yapılacak her şey yapılmıştır, artık dosya odalara sığmayacak hale gelmiştir. Eğer bu kadar dosya, bilgi, belge iş görmüyorsa o zaman işin içinde başka bir mesele var diye insanın aklına geliyor. Belki haddinden fazla da dosya ve belge verdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla Amerikan yargısının gereğini yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Başbakan Yıldırım, "Çocukları vergi vermiyor" iddiasına da, "Vergi verilmiyor, diye itham ediyorlar. O haberi yaptıklarında benim çocuklarımın buradaki şirketi en fazla vergi veren İstanbul'da şirketler arasında yer alıyor. Bana 'yerli değil, milli değil' diyenlerin apar topar memleketten kaçıp gidenler olduğunu da vatandaşımızın bilmesi lazım. Eğer yerli, milliyseniz gazetenizin başını bırakıp, bu memleketten kaçıp gitmezsiniz. Yerlilik, millilik böyle olur" karşılığını verdi.