‘ABD ile sorunlar geride bırakılmalı’

Başbakan Binali Yıldırım
, bugünkü, ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesinin öncesinde FETÖ
elebaşı Fetullah Gülen
'in iadesi konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Görüşmede bu konunun da gündeme geleceğini söyleyen Yıldırım, "Eldeki bütün bilgiler gönderildi. Yeni belge sunma ihtiyacı yok. Gereğinden fazla belge sunuldu. Beklentimiz ABD makamlarının harekete geçmesi" dedi. Yıldırım, heyetteki gazetecilerle yaptığı sabah sohbetinde ayrıca şu mesajları verdi:
AMAÇ MESAFE ALMAK:
(Pence görüşmesinin gündemi) ABD ile ilişkilerin mükemmel olduğunu söylemek doğru değil, ciddi sorunlar var; bu sorunların geride bırakılması ve geleceğe odaklanılması yönünde düşüncelerimizi muhatabımıza aktaracağız. Bizim beklentimiz olumlu yönde mesafe sağlamak.
YPG'YE VERİLEN SİLAHLAR:
PYD-YGP ile DEAŞ
mücadelesinde ABD şunu söylüyor. Bu bir tercih değil birliktelik diyor. DEAŞ'ı yok etmeye yönelik birliktelik. Biz kendi yolumuza, onlar kendi yoluna diyorlar. Biz bunun zamanının geldiğini düşünüyoruz.
Başbakan Yıldırım, Washington'da, sabah yürüyüşü yaptı ve gazeteciler ile sohbet etti.
ABD'NİN VİZE ADIMI:
Olumlu bir adım olarak değerlendirmek lazım. Zaman içinde normalleşir. Atılan adım aslında vize
rejiminin eski haline döndüğünün bir işaretidir.
GENİŞ UZLAŞMA İLE ELE ALINMALI:
(MHP
Lideri Bahçeli'nin seçim barajı açıklaması) Seçim kanunu ülkeyi, tüm partileri ilgilendirdiği için geniş bir uzlaşma içinde ele alınmalı. Yönetimde istikrar açısından yüzde 10, esprisi ne; yönetimde istikrar. Bunun için yüzde 10'un sürmesi düşünülebilir ancak temsilde adalet noktasında seçim sistemi değiştirilecekse o zaman tüm bu meseleler birlikte ele alınması gerekir. Başbakan Yıldırım, ABD'deki temaslarına Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Tennessee Senatörü Bob Corker ile bir araya gelerek başladı. Yıldırım'ın otelinde gerçekleşen görüşme bir saatten fazla sürdü. Yıldırım, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı'nda düzenlenen yemekli toplantıda da kentteki kanaat önderleriyle iki ülke ilişkilerini ele aldı.