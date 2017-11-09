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lar yeşil kalacak

Giriş Tarihi: 9.11.2017 11:35 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 13:47
Askeri alanlar yeşil kalacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, ların hepsinin olacağını bu konuda ters bir düşünce olmadığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Şehir içindeki larla ilgili konuşan , 'ın bu konuda kesin bir talimatı olduğunu ifade etti.

"HEPSİ YEŞİL ALAN OLACAK"

Özhaseki, "Şehir içerisinde kalan askeri alanlar, bundan 50-60 yıl kadar önce bazen daha eski, şehirlerin çeperlerinde yer alan askeriyenin kullanacağı yerlerdi. Şehirler öyle büyümüş ki askeri alanları içine almış ve yutmuş. Buraların dışarıya taşınması çok doğru bir fikir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hepsi olacak. O konuda kimsede ters bir düşünce yok." diye konuştu.

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Askeri alanlar yeşil kalacak
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