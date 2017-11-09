Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün elektrikli otomobil üreten Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk'ı kabul etmişti. Kabulde, Falkon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A ve 5B uydularının yanı sıra Ortak Girişim Grubu tarafından üretilecek yerli otomobil, uzay teknolojisi, yenilenebilir enerji gibi konular üzerinde duruldu.

Erdoğan-Elon Musk görüşmesinden sonra flaş gelişme

Türksat 5A ve 5B'nin uzaya fırlatılması için Falcon 9'un tercih edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Musk, bu hususta en iyi hizmeti sunacaklarını vurguladı. SpaceX, Tesla ve elektrikli otomobil de görüşmede konuşulan konular arasında yer aldı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığını söylemişti.

BAKAN DUYURDU

İlk resmi açıklama ise bugün Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. 3. Global SatShow'un açılışında konuşan Arslan, Türksat 5A ve 5B uyduları SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle uzaya taşınacağını açıkladı.