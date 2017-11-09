Erdoğan: Yeni eğitim sistemi iyi anlatılmalı

CAM FİLMİ YASAĞI YANLIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Otomobillerdeki cam filmi yasağıyla ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Yasak yanlış, mağduriyet olmamalı, gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim" dedi.

ACIRSAK ACINACAK HALE GELİRİZ

AK Partili vekillerin kendisine FETÖ yüzünden mağdur olan vatandaşlarının şikayetlerini iletmesi üzerine "Bu şikayetlerin bir kısmını incelediğimizde altından FETÖ çıkıyor, acırsak acınacak hale geliriz" diye konuştu.

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Erdoğan, istifa eden belediye başkanlarının dışlanmaması gerektiğini de ifade etti.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin vekillerine yeni sistemin iyi anlatılması gerektiğini söylerken 'Dershane ve etüt merkezlerinin canlanmasına izin yok' dedi.