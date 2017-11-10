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'da provokasyon! 'den yargılanıyor...

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 14:26 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 14:33
10 Kasım'da provokasyon! FETÖ'den yargılanıyor...

Aydın'ın Söke ilçesinde, /PDY davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü , töreni sonrası bir anda  "Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı" diye bağırdı. Paniğe ve gerginliğe yol açan Yıldız, polis tarafından Emniyet'e götürüldü.

Söke'de Atatürk'ü Anma Töreni'nin hemen ardından gerginlik yaşandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası /FDY terör örgütü bağlantısı iddiasıyla gözaltına alınan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, ayrıca davası sürerken açığa alındığı görevine iade edilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü , törenin hemen sonrasında elindeki dosyayı sallayıp, bağırmaya başladı.

"BURADA CANLI BOMBA VAR"

"Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı" diye bağıran başlayan Yıldız, önce kısa süreli paniğe yol açtı. Ardından alanladaki bazı kişiler öfkelenerek, Yıldız'ın üzerine yürüdü. Tören alanında bulunan polisler, Yıldız'ın yaka paça yakalayıp ağzını kapatarak kalabalığın elinden kurtardı. Polis aracına bindirilen Yıldız, Emniyet'e götürüldü.

Tören alanında bulunan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ise "Bugün Atatürk'ü anma günü. Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Ona layık bir şekilde bu günü geçirmemiz gerekiyor" dedi.

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10 Kasım'da provokasyon! FETÖ'den yargılanıyor...
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