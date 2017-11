FETÖ'nün 3. Ordu'daki kripto yapılanması çökertildi

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 7 operasyonun düzenlendiği, gözaltına alınan 105 şüpheliden 21'inin tutuklandığı soruşturma kapsamında örgütün 3. Ordu Komutanlığı ve bağlı birliklerdeki kripto yapılanması çökertildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, temmuz ayında başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 108 şüpheliye yönelik temmuz-ekim döneminde 34 ilde 7 operasyon düzenlendi.

Erzincan merkezli operasyonlarda aralarında aktif görevdekilerin de bulunduğu 96 askeri personelden oluşan 105 zanlı gözaltına alındı. Bu kişiler arasında örgütün kripto yapılanmasında faaliyet gösteren askerlerin ifadesi doğrultusunda yakalanan ve "mahrem abi" olarak bilinen 12 sivilden 9'u da yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 93 zanlıdan, aralarında 5 "sivil mahrem imamın" da yer aldığı 21'i tutuklandı, 46'sı adli kontrolle olmak üzere 72'si ise serbest bırakıldı.

12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor, "örgütün mahrem imamları" oldukları iddiasıyla 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

KRİPTO YAPININ ŞİFRELERİ ÇÖZÜLDÜ

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol tedbirleriyle salıverilen bazı şüphelilerin örgütün kripto yapılanması hakkında önemli bilgiler verdikleri öğrenildi.

Soruşturma ve itirafçıların ifadeleri doğrultusunda, örgütün Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı ve bağlı birliklerdeki kripto yapılanması ve TSK'daki mahrem yapılanmasına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İtirafçı örgüt mensupları başta olmak üzere yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ/PDY'nin çok gizli tuttuğu TSK'daki örgütlenmesinde izlediği yollar deşifre edildi.

Kripto yapılanması deşifre edilen örgütün, mensuplarını "müdür", "müdür yardımcısı", öğretmen ve "öğrenci (TSK personeli)" olarak gruplandırıp hiyerarşik yapıyla gizlemeye çalıştığı anlaşıldı.

KRİPTO YAPIDAKİ HİYERARŞİ

Her gruba ayrı görevler veren örgütün TSK'daki gizli yapılanması ve görev dağılımı şöyle:

"Müdür: Atama, evlenme, görev alma, kurmaylık sınavı gibi konularla birinci derecede ilgili kişidir. Alt seviyenin kontrolü, istihbarat bilgilerinin akışı, himmet toplanmasını organize eder.

Müdür yardımcısı: Örgüt yapısında ara bağlantıyı sağlar. Müdürden aldığı talimatları bir alt kademe olan öğretmenlere aktarır. Alt kadrodan gelen talepleri de üstüne iletir.

Öğretmen: Her öğretmen, her biri 2 - 3 kişiden oluşan 2 ile 7 arası grupla ilgilenir. Öğretmenler, öğrenci olarak adlandırılan TSK personelinin evlenme, maddi sıkıntı, atama gibi her türlü işlemlerinden sorumludur.

Öğrenciler: Öğretmenlere bağlı TSK personeli öğrenciler, maddi durumlarına göre himmet vermek zorundadır."

Çekirdekten yetişen elemanlar arasından seçilen öğretmenlerin, 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya para yatırmadıkları, çocuklarını örgütün okullarına göndermedikleri belirlendi.

DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN İZLENEN YOLLAR

Deşifre olmamak amacıyla gizliliğe büyük önem veren örgütün, TSK'daki kripto yapılanması mensuplarının "ByLock" kullanmadıkları, FETÖ/PDY'nin mahrem abileri hariç kimseyle görüşmedikleri, örgüt üyeleriyle cep telefonu yerine kontörlü telefonla iletişim kurdukları ve sohbet toplantılarına giderken cep telefonlarını ya evde bıraktıkları ya da sohbet odasına almadıkları tespit edildi.

Askerlerden sorumlu "mahrem abiler"in de kendilerine bağlı örgüt mensuplarını, umuma açık iş yerleri ya da kontörlü hatlardan arayarak görüşmeye çağırdıkları saptandı.

ESKİ TUĞGENERAL ÇAĞLAR DA KONTÖRLÜ TELEFONDAN ARANMIŞ

"Mahrem abilerin", gizliliği sağlamak amacıyla kontörlü telefon hattından örgüt mensuplarını peş peşe aramadıkları, tekrar görüşecekleri örgüt üyesini aramadan önce aynı kontörlü hattan örgütle iltisakı bulunmayan kişilerin telefon numaralarını da tuşladıkları tespit edildi.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaları süren 3. Ordu Komutanlığı ile bu askeri birime bağlı 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığında görevliyken meslekten ihraç edilen bazı sanıkların da aynı yöntemle haberleştikleri kaydedildi.

Bu sanıklar arasında yer alan ve örgütün kentteki sözde "sıkıyönetim komutanı" olduğu belirtilen eski 3. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ekrem Çağlar'ın da örgüt mensuplarınca birçok kez ankesörlü telefondan arandığı bildirildi.