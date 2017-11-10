FETÖ elebaşına 50 bin dolar "hürmet parası" götürmüşler

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan, aralarında il imamlarının da bulunduğu 15'i tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itiraflarda bulunan iş adamı M.E, örgütün yapılanması, faaliyetleri ve yaptığı usulsüzlükler hakkında detaylı bilgiler verdi.

MADDİ DURUMA GÖRE BELİRLENİYOR

M.E, örgütle 1994-1998 yıllarında bir arkadaşının yönlendirmesiyle tanıştığını belirterek, sohbet gruplarıyla her hafta bir araya geldiklerini söyledi.

Sohbetlerde himmet toplandığını, kendisinin de uzun yıllar örgüte himmet verdiğini belirten M.E, bir yıl içinde örgüte verilmesi gereken himmet miktarının esnafın maddi durumuna göre il imamları tarafından belirlendiğini anlattı.

BİR YIL İÇİNDE ÖDERDİK

M.E, il imamının sohbet toplantısında ayağa kalkarak, kendilerine "Sen bu yıl ne kadar himmet vereceksin?" diye sorduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizler de verebileceğimiz miktarı söyler, o da kabul ederse himmeti bir yıl içinde ödemeyi taahhüt ederdik. Genelde il imamları, sohbet grubumuzdaki arkadaşların vermesi gerekenden daha fazlasını taahhüt ettirirdi, biz de kabul ederdik. Bu himmeti bir yıl içinde parça parça ya da tek seferde peşin olarak öderdik. Ben ilk başta 5 bin lira verdim, sonraki yıllarda bu meblağ artarak yıllık 50 bin liraya kadar ulaştı. Hatta il imamı bize 'Himmeti tamamen zekat olarak düşünün ve her yıl vermeniz gereken zekatı, himmet olarak bize verin.' şeklinde telkinlerde bulunurdu.

Her sohbetten sonra yediğimiz yemeğin, meyvenin ya da çerezin parasını alırlardı, içimizden biri bu parayı kesin öderdi."

Aynı şekilde "burs" adı altında da para toplandığı bilgisini veren M.E, yıllık ortalama 50-60 bin lirayı il imamı veya muhasebecisinin elden teslim aldığını anlattı.

HİMMETTEN ÖRGÜT ELEBAŞI GÜLEN'E YÜZDE 10 KOMİSYON

M.E, Malatya merkez ve ilçelerden gelen bütün himmetlerin il imamında toplandığını belirterek, şunları kaydetti:

"2007'de Malatya'da örgütün toplamış olduğu himmet ve burs gelirinin yaklaşık 2 milyon liranın üzerinde olduğunu hatırlıyorum ancak himmet ve burstan elde edilen gelirler genelde bize tam olarak söylenmiyordu. Himmet gelirinin her dönem açık verdiğini söylüyor ve açığın kapanması için ekstra para talep ediyorlardı ya da tanıdığımız esnaftan biraz daha para toplamamızı istiyorlardı. 'Toplanan himmet ve burs paraları neden yetmiyor?' diye sorduğumuzda il imamları, 'İlde toplanan burs ve himmetlerin yüzde 10'u bağlı olduğumuz Gaziantep bölgesine gidiyor, buradan da Amerika'ya Fetullah Gülen'e yıllık 'kdv' (Örgüt içerisinden kdv olarak adlandırılan, toplanan himmetlerden yıllık olarak verilen komisyon) gönderiliyor.' diyorlardı.

Bu yüzde 10'luk kısmı da il imamları, kendileri bizzat Gaziantep bölge imamlarına elden teslim ediyormuş. Bunu Malatya gibi Türkiye'deki bütün iller yapıyormuş. Kısacası Türkiye'de toplanan bütün himmet ve burslardan elde edilen paraların yüzde 10'u örgüt liderine aktarılıyormuş."

M.E, örgütün fatura temin yöntemini de anlatarak, "İl imamları, yıl sonunda esnaftan fatura bulmamızı isterlerdi. Buradaki amaç örgütün Malatya'daki eğitim kurumları veya yurtların bağlı olduğu şirketlerin gelir giderlerini dengelemek ya da az olan giderini fazlaymış gibi göstererek hem vergiden muaf olmak hem de şirketin gelirinden elde edilen paraları örgüte aktarmak. Bu fatura işlerine genelde bölgeciler ya da bizim dışımızdaki diğer mütevelli bakardı." ifadelerini kullandı.

"HÜRMETE BİNAEN 50 BİN DOLAR"

M.E, mütevelli heyetindeki örgüt üyeleri ve il imamlarıyla ABD'deki örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyarete gittiklerini kaydetti.

"2011'de ABD'ye Fetullah Gülen'i ziyarete gittiğimizde, il imamı Eyüp Doğan (firari sanık), o yıl ki yüzde 10 kdv dışında, 'hürmete binaen' götürdüğümüz 50 bin doları, gümrükte sıkıntı olmaması için birlikte gittiğimiz kişilere parça parça bölüştürdü." diyen M.E, şu bilgileri verdi:

"Pensilvanya'ya gittiğimizde üzerimizde taşıdığımız bu paraları Eyüp Doğan'a teslim ettik. Eyüp Doğan da bize bu parayı Gülen'in yardımcılarından birine Pensilvanya'da elden teslim ettiğini söyledi. Amerika'ya gittiğimizde burada Gülen'in sohbetine katıldık, iki gün FETÖ'nün Pensilvanya'daki villasında bulunan koğuş şeklindeki odalarda kaldık. Her sohbeti 30-40 kişilik grup dinliyordu."

M.E, 2014'te de örgüt elebaşı Gülen'i yine ziyaret ettiklerini anlatarak, "Bu gezide il imamı Yücel Yılmaz (tutuk sanık) yanında 20-30 bin dolar kadar para götürdü ve örgüt liderinin Pensilvanya'daki yardımcısına elden teslim etti. Burada 2 gün kadar kaldık. Örgüt lideri orada sohbet verdi ama ben sadece bir sohbetine katılabildim. Sohbetten çıkmadan önce bana hediye olarak namazlık verdiler. Ayrıca, sohbetin yapıldığı salonun köşesinde bir tabağın içinde kıtmir kolyeleri vardı. Bundan da bir tane aldım ve Malatya'ya gelirken küçük torunuma getirdim. Bu kolyelerin ziyarete giden ve isteyen herkese verildiğini biliyorum." beyanında bulundu.